Большинство древних римлян снимали жилье: как выглядели квартиры 1900 лет назад (фото)

Сегодня в Риме, у подножия Капитолийского холма, до сих пор стоит римский многоквартирный дом, которому уже 1900 лет. Согласно документам IV века, в городе насчитывалось около 46 000 таких многоквартирных домов.

Такие многоквартирные дома римляне называли “инсулами”. Для сравнения, в тот же период времени частных особняков в Риме насчитывалось менее 2 тыс., пишет Фокус.

Некоторые из этих зданий были настолько высокими, что император Август ввел ограничение: высота построек не должна была превышать 70 римских футов (около 20 метров). Позднее император Траян снизил этот предел до 60 римских футов.

Распределение жильцов по этажам было устроено иначе, чем сегодня: на первом этаже располагались лавки, а на втором — жили состоятельные арендаторы. Чем выше был этаж, тем дешевле стоила аренда и тем хуже были условия проживания: отсутствовал водопровод, было меньше окон, а подниматься приходилось по длинным лестницам.

Римские многоквартирные дома различались по размеру и этажности, но все они были выдержаны в едином архитектурном стиле, характерном и для других крупных европейских городов того времени. Количество этажей зависело от района: их могло быть от двух до шести (а иногда и больше — до введения законодательных ограничений при Августе). На первых этажах обычно размещались торговые лавки или ремесленные мастерские, а выше — жилые помещения.

Римский многоквартирный дом Фото: Bill Donohoe

Квартиры, как правило, были небольшими и почти не имели мебели. Обычно они состояли из двух основных комнат — гостиной и спальни, — а потолки в них были довольно низкими по современным меркам. В этих же тесных помещениях готовили еду, что значительно повышало риск возникновения пожаров. Свет проникал через небольшие окна, выходящие на улицу или во внутренний двор. Жилье на нижних этажах было несколько просторнее, чем на верхних; в некоторых квартирах даже имелись балконы.

Не во всех домах был внутренний двор, а если он и был, то являлся общим. В римских многоквартирных домах существовали и другие места общего пользования: лестницы, коридоры, а иногда — колодцы или уборные. Туалеты также были общими: они представляли собой длинные каменные скамьи с отверстиями, установленные над сточными каналами. Отходы попадали в канализационную систему или в своего рода выгребную яму. В некоторых квартирах были простые выгребные ямы или ведра, которые жильцы опорожняли, когда те наполнялись до краев.

Квартиры, как правило, имели квадратную или Г-образную форму и состояли из двух-трех комнат. В одной из них готовили еду, ели и общались, а в остальных — спали. Отдельная кухня встречалась редко, а если и была, то занимала совсем немного места. Прихожих в таких квартирах не было: чтобы попасть из одного помещения в другое, приходилось проходить через смежные комнаты — это позволяло экономить пространство. Готовили на небольших очагах или переносных плитах, которые ставили у окон, чтобы дым выходил наружу.

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