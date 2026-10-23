Их не видели почти 100 лет: очаровательные вид, считающийся вымершим, заметили в Индонезии (видео)

В недавнем исследовании ученые заметили, что очаровательный медленный лори, которого официально не видели с 1937 года, существует.

Наша планета за время своего существования стала домом для огромного количества видов: некоторые из них существуют уже миллионы лет, а другие считаются вымершими. Впрочем, существуют и так называемые "потерянные виды" — одним из них считается банкский медленный лри, которого официально не видели с 1937 года, а потому считался вымершим, пишет IFLScience.

Отметим, что потерянными считаются виды, которых в последний раз видели очень давно, а затем они исчезли — либо из-за того, что обитают в труднодоступных местах и ведут скрытный образ жизни. Наихудший сценарий предполагает, что вид вымер или в дикой природе осталось лишь несколько особей.

Одним из таких видов до недавнего времени считался банкский медленный лори (Nycticebus bancanus), занесенный в Красную книгу и находящийся на грани исчезновения. Представители этого вида не упоминались в научных источниках почти 100 лет, а главными причинами их исчезновения считались утрата и деградация среды обитания на индонезийском острове Банка.

К счастью, несмотря на то, что этот вид был потерян для науки, на самом деле он никуда не исчезал: как выяснилось, за последние 10 лет центр спасения диких животных Alobi на острове Банка спас более 90 особей.

Ранее появлялись лишь косвенные свидетельства того, что эти лори все еще существуют: краткие сообщения, фотографии в социальных сетях и неопубликованная дипломная работа, в которой описывались две особи, находившиеся в центре Alobi. Однако недавно опубликованная научная статья стала первым за почти 100 лет официальным подтверждением существования этого вида в научной литературе.

По словам директора центра спасения диких животных Лангки Сани, за последнее десятилетие им с коллегами уже удалось спасти более 90 лори: некоторых удалось забрать из неволи, а другие пострадали от ударов электрическим током. Значительная часть естественной среды обитания этих животных была уничтожена, что, по-видимому, привело к более частым контактам с людьми.

Более того, некоторые данные наблюдений указывают на то, что вид, похоже, широко распространен по всему острову Бангка, а значит не такой редкий, как считалось ранее. К слову, медленные лори — уникальные животные, поскольку являются приматами, обладающими ядом. Чтобы получить его, лори облизывают особую железу, расположенную у них подмышками, а затем смешивают выделяемый секрет со своей слюной. В результате их укус становится крайне болезненным для любого, кто осмелится подойти слишком близко.

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