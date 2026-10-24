Новые документы Пентагона об НЛО говорят о том, что таинственный "черный треугольник" заметили над объектом в США

Пентагон обнародовал новые документы о наблюдениях НЛО, один из которых свидетельствует о появлении неизвестного "черного треугольника" над объектом стратегического значения в США. Загадочный объект двигался очень быстро и бесшумно.

Два высокопоставленных американских военных наблюдателя утверждают, что в начале этого года видели в небе на западе Соединённых Штатов неопознанный объект, не имевший никаких признаков военного самолёта. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на новые документы Пентагона по НЛО, которые были обнародованы в пятницу, 23 октября.

Что видели в небе

В отчете должностных лиц для Министерства обороны США говорится, что неизвестное судно в небе имело форму треугольника и было полностью чёрным. Оно пролетело над местом, которое было зачеркнуто в файле, и исчезло за считанные секунды. Эти свидетельства принадлежат наблюдателям, обладающим "большим оперативным опытом работы совместно с правительственными учреждениями".

"Неопознанное аномальное явление", как назвали объект очевидцы, напоминало беспилотник с дельтаобразным крылом, размах которого составлял от 2,75 до 4,5 метра. По оценкам исследователей, он двигался со скоростью примерно 1800 миль в час (или 2896,82 километра в час).

Почему эксперты выражают сомнения по поводу новых документов Пентагона

В то же время издание отметило, что в документе об этом случае нет подлинных снимков (фото или видео), запечатлевших упомянутый треугольник в небе, в отличие от многих других файлов. Вместо этого в отчете содержится девять одинаковых изображений одного и того же неопознанного каньона с крошечными треугольными силуэтами, сделанными так, чтобы имитировать его движение.

"Это действительно выглядит не более чем как черный треугольник, наложенный на пейзажный фон для иллюстрации отчета. Я не думаю, что это действительно добавляет чего-то существенного к самому отчету", — так прокомментировал отчет в беседе с журналистами Грег Эгигиан, профессор истории и биоэтики в Университете штата Пенсильвания.

В материале говорится, что в последнее время новые отчеты Министерства обороны США о наблюдениях НЛО "заметно скуднее" по сравнению с тем, что было в начале публикации этих файлов. В целом обнародованные в пятницу материалы содержали менее 25 текстовых документов. Примечательно, что ни в одном из них не было видео и изображений.

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