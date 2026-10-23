Над Атлантическим океаном заметили НЛО: объекты летели с гиперзвуковой скоростью (фото)
Моряки сообщили о загадочном явлении. По их словам, сразу несколько неизвестных объектов в небе то исчезали, то появлялись снова.
Экипаж неназванного судна стал свидетелем появления НЛО в небе над Атлантическим океаном ранее в октябре 2026 года. Об этом стало известно из отчета Национального центра сообщений об НЛО (американская независимая организация, которая собирает и анализирует отчеты очевидцев о наблюдениях неопознанных летающих объектов). По словам членов экипажа корабля, светящиеся объекты двигались с невероятной скоростью и по траекториям, которые кажутся невозможными, пишет Daily Mail.
Согласно отчету, корабль пересекал Атлантический океан примерно в 640 км к югу от Новой Шотландии (Канада), двигаясь на восток со скоростью около 32 км/ч. Поблизости не было ни одного корабля, а небо было очень ясным.
В течение примерно 40 минут моряки наблюдали в бинокль за светящимся шаром, который возник из ниоткуда на расстоянии около 19–26 км. НЛО поднимался и опускался, метался вправо и влево, а временами развивал гиперзвуковую скорость, как сообщили очевидцы. Через 5-10 минут появились еще 3–4 светящихся НЛО, и они выглядели, как первый объект.
По словам очевидцев, все НЛО постоянно меняли направление движения и высоту полета. Периодически они перемещались в другое место с такой скоростью, которая кажется невозможной, а затем снова оказывались на том же месте. При этом на радаре корабля никаких объектов не было зафиксировано, что подтверждают приложенные фотографии.
Согласно еще одному интересному отчету Национального центра сообщений об НЛО, опубликованному в прошлом году, над Калифорнией местный житель заметил гигантский НЛО и сделал его фотографию.
На снимке видно, что это светящийся шестиугольный объект, который, как утверждается, появился из ниоткуда. Согласно отчету, предполагаемый летательный аппарат двигался хаотично, а его скорость постоянно менялась. Этот объект был виден в небе в течение примерно 15 минут. По словам очевидца, НЛО начал менять форму и из шестиугольного объекта он превратился в круг.
Эксперты из Национального центра сообщений об НЛО предполагают, что это могло быть замерзшее топливо, выброшенное ракетой SpaceX Falcon 9 вскоре после запуска. В верхних слоях атмосферы топливо отражает солнечный свет, после чего превращается в пар. Но ракета Falcon 9 в тот день стартовала во Флориде на три часа раньше, чем был замечен НЛО.
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