Над Атлантическим океаном заметили НЛО: объекты летели с гиперзвуковой скоростью (фото)

Моряки сообщили о загадочном явлении. По их словам, сразу несколько неизвестных объектов в небе то исчезали, то появлялись снова.

Экипаж неназванного судна стал свидетелем появления НЛО в небе над Атлантическим океаном ранее в октябре 2026 года. Об этом стало известно из отчета Национального центра сообщений об НЛО (американская независимая организация, которая собирает и анализирует отчеты очевидцев о наблюдениях неопознанных летающих объектов). По словам членов экипажа корабля, светящиеся объекты двигались с невероятной скоростью и по траекториям, которые кажутся невозможными, пишет Daily Mail.

Согласно отчету, корабль пересекал Атлантический океан примерно в 640 км к югу от Новой Шотландии (Канада), двигаясь на восток со скоростью около 32 км/ч. Поблизости не было ни одного корабля, а небо было очень ясным.

В течение примерно 40 минут моряки наблюдали в бинокль за светящимся шаром, который возник из ниоткуда на расстоянии около 19–26 км. НЛО поднимался и опускался, метался вправо и влево, а временами развивал гиперзвуковую скорость, как сообщили очевидцы. Через 5-10 минут появились еще 3–4 светящихся НЛО, и они выглядели, как первый объект.

По словам очевидцев, все НЛО постоянно меняли направление движения и высоту полета. Периодически они перемещались в другое место с такой скоростью, которая кажется невозможной, а затем снова оказывались на том же месте. При этом на радаре корабля никаких объектов не было зафиксировано, что подтверждают приложенные фотографии.

На радаре корабля никаких объектов не было зафиксировано Фото: Daily Mail

Согласно еще одному интересному отчету Национального центра сообщений об НЛО, опубликованному в прошлом году, над Калифорнией местный житель заметил гигантский НЛО и сделал его фотографию.

На снимке видно, что это светящийся шестиугольный объект, который, как утверждается, появился из ниоткуда. Согласно отчету, предполагаемый летательный аппарат двигался хаотично, а его скорость постоянно менялась. Этот объект был виден в небе в течение примерно 15 минут. По словам очевидца, НЛО начал менять форму и из шестиугольного объекта он превратился в круг.

Согласно еще одному интересному отчету Национального центра сообщений об НЛО, опубликованному в прошлом году, над Калифорнией местный житель заметил гигантский НЛО и сделал его фотографию Фото: Daily Mail

Эксперты из Национального центра сообщений об НЛО предполагают, что это могло быть замерзшее топливо, выброшенное ракетой SpaceX Falcon 9 вскоре после запуска. В верхних слоях атмосферы топливо отражает солнечный свет, после чего превращается в пар. Но ракета Falcon 9 в тот день стартовала во Флориде на три часа раньше, чем был замечен НЛО.

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