Над Атлантичним океаном помітили НЛО: об'єкти летіли з гіперзвуковою швидкістю (фото)

Моряки повідомили про загадкове явище. За їхніми словами, одразу кілька невідомих об’єктів у небі то зникали, то з’являлися знову.

Екіпаж неназваного судна став свідком появи НЛО в небі над Атлантичним океаном на початку жовтня 2026 року. Про це стало відомо зі звіту Національного центру повідомлень про НЛО (американська незалежна організація, яка збирає та аналізує повідомлення очевидців про спостереження неідентифікованих літаючих об’єктів). За словами членів екіпажу корабля, світящі об’єкти рухалися з неймовірною швидкістю та за траєкторіями, які здаються неможливими, пише Daily Mail.

Згідно зі звітом, корабель перетинав Атлантичний океан приблизно за 640 км на південь від Нової Шотландії (Канада), рухаючись на схід зі швидкістю близько 32 км/год. Поблизу не було жодного корабля, а небо було дуже ясним.

Протягом приблизно 40 хвилин моряки спостерігали у бінокль за світиться кулею, яка з’явилася з нізвідки на відстані близько 19–26 км. НЛО піднімався й опускався, метався вправо й вліво, а часом розвивав гіперзвукову швидкість, як повідомили очевидці. Через 5–10 хвилин з’явилися ще 3–4 світящі НЛО, і вони виглядали так само, як перший об’єкт.

За словами очевидців, усі НЛО постійно змінювали напрямок руху та висоту польоту. Періодично вони переміщалися в інше місце з такою швидкістю, яка здається неможливою, а потім знову опинялися на тому самому місці. При цьому на радарі корабля жодних об’єктів зафіксовано не було, що підтверджують додані фотографії.

На радарі корабля не було зафіксовано жодних об"єктів Фото: Daily Mail

Згідно з ще одним цікавим звітом Національного центру повідомлень про НЛО, опублікованим минулого року, над Каліфорнією місцевий мешканець помітив гігантський НЛО та сфотографував його.

На знімку видно, що це світиться шестикутний об’єкт, який, як стверджується, з’явився нізвідки. Згідно зі звітом, ймовірний літальний апарат рухався хаотично, а його швидкість постійно змінювалася. Цей об’єкт було видно в небі протягом приблизно 15 хвилин. За словами очевидця, НЛО почав змінювати форму і з шестикутного об’єкта перетворився на коло.

Згідно з ще одним цікавим звітом Національного центру повідомлень про НЛО, опублікованим минулого року, над Каліфорнією місцевий мешканець помітив гігантський НЛО та сфотографував його Фото: Daily Mail

Експерти з Національного центру повідомлень про НЛО припускають, що це могло бути замерзле паливо, викинуте ракетою SpaceX Falcon 9 незабаром після запуску. У верхніх шарах атмосфери паливо відбиває сонячне світло, після чого перетворюється на пару. Але ракета Falcon 9 того дня стартувала у Флориді на три години раніше, ніж було помічено НЛО.

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