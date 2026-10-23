Проблема трьох тіл. Виявлено реальну тризіркову систему: не така, як у відомій книзі

Астрономи відкрили надзвичайно рідкісну тризіркову систему. Вона зовсім не схожа на ту, яку описав письменник-фантаст Лю Цисінь.

У науково-фантастичному бестселері китайського письменника Лю Цисіня "Проблема трьох тіл" три сонця занурюють приречену планету в хаос. Китайські астрономи за допомогою радіотелескопа FAST виявили реальну потрійну зоряну систему, яка відрізняється від тієї, що описана в романі. На відстані 7000 світлових років від нас в одній системі знаходяться дві "мертві" зірки, пов’язані гравітацією, та одна "жива". Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише South China Morning Post.

Системи, що складаються з трьох зірок, не є рідкістю. Але надзвичайно рідкісними зоряними системами є ті, що містять у своєму складі мілісекундний пульсар. Це різновид нейтронної зірки з дуже швидким обертанням, яка являє собою дуже щільну сферу з нейтронів діаметром приблизно 20 км, але її маса більша за масу Сонця. Такі зірки виникають після того, як звичайні масивні зірки вмирають і вибухають як наднові. Такі системи є надзвичайно рідкісними, адже вибух наднової може зруйнувати гравітаційний зв’язок між зірками в системі.

Саме таку систему, що складається з пульсара, а також із білого карлика та зірки, схожої на Сонце, виявили астрономи. Пульсари випромінюють радіохвилі, за допомогою яких можна отримати уявлення про ці мертві зірки та простір, що їх оточує. Також астрономи використовували оптичні телескопи для дослідження нової системи.

FAST — найбільший у світі радіотелескоп з однією чашею, розташований на південному заході Китаю Фото: BBC

Білий карлик, як і пульсар, також є "мертвою" зіркою. Такі об’єкти, розміром із Землю, але з масою Сонця, виникають після смерті зірок, схожих на Сонце. За словами вчених, це лише друга відома астрономам подібна потрійна зоряна система. Перша була виявлена 12 років тому. Але в тій системі всі зірки є "мертвими".

Згідно з дослідженням, пульсар обертається навколо своєї осі зі швидкістю понад 300 обертів на секунду. Кожні вісім днів він робить повний оберт навколо білого карлика. А кожні 73,5 року повний оберт навколо цих двох "мертвих" зірок робить зірка, схожа на Сонце.

Астрономи вважають, що спочатку три зірки утворилися одночасно з однієї газової хмари, але їхні початкові маси були різними, а тому вони старіли з різною швидкістю. Наймасивніша зірка, маса якої була приблизно в 20 разів більшою за масу Сонця, першою вибухнула як наднова і залишила після себе пульсар. Потім після смерті менш масивної зірки з’явився білий карлик. Але найменша зірка продовжує своє життя, хоча й вона колись помре. У підсумку ця система стане схожою на ту, що була виявлена у 2014 році.

Такі системи надають астрономам унікальну можливість дослідити еволюцію зірок і перевірити теорії гравітації. Зокрема, ключовий момент загальної теорії відносності Ейнштейна — сильний принцип еквівалентності. Згідно з ним, усі об’єкти падають однаково, і не має значення, чи це пилинка, чи зірка.

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