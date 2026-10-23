Виявлено величезну Землю 2.0: космічна загадка отримала несподіване рішення

Астрономи дослідили 8 гігантських планет, які можуть бути кам’янистими світами з масою, що в 10 разів перевищує масу Землі. Результат виявився несподіваним.

Деякі з наймасивніших кам'янистих планет, про які відомо астрономам, насправді не такі масивні, як здавалося. Так звані "мегаземлі", тобто кам'янисті планети, маса яких перевищує масу Землі в 10 разів, найімовірніше, є ілюзією, спричиненою активністю їхніх зірок. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Згідно з існуючими теоріями, повністю кам’яниста планета, така як Земля, перестає бути такою, якщо її маса в 4–5 разів перевищує масу нашої планети. Така планета у процесі формування притягує до себе величезну газову оболонку і фактично перетворюється на газового гіганта з величезним кам’янистим ядром.

Однак астрономи виявили кілька планет, які, як вважається, є повністю кам’янистими, не мають величезної газової оболонки, а їхня маса щонайменше в 10 разів перевищує масу Землі. Але теоретично таких планет не повинно існувати.

Астрономи дослідили 8 планет: WASP-84 c, TOI-1347 b, TOI-2322 c, HD 63433 b, GJ 523 b, TOI-815 c, HD 18599 b та GJ 143 b, які відносять до класу "мегаземля", адже вони вважаються повністю скелястими, але мають величезні розміри, а їхня маса перевищує земну щонайменше у 10 разів.

Наразі масу планет визначають, досліджуючи їхній градаційний вплив на свої зірки. Чим сильніші "коливання" зірки, тим більша маса планети. Але автори дослідження дійшли висновку, що показники маси планет можуть бути спотворені активністю їхніх зірок, тобто зоряними спалахами та появою зоряних плям. Вони викликають подібні "коливання" зірки, які можна сприйняти за сильний гравітаційний вплив планети. Це означає, що оцінка маси величезної планети може бути неправильною, і насправді це маленький світ.

Згідно з дослідженням, ймовірність того, що поблизу молодої зірки може утворитися величезна "мегаземля", становить менше 1%.

Астрономи дійшли висновку, що уявна величезна маса планет може бути наслідком активності їхніх зірок. А отже, повністю кам’янисті планети класу "мегаземля", найімовірніше, не існують. Їхня маса набагато менша, ніж показують поточні оцінки.

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