Ми ніколи не повернемося додому: астронавти розповіли про найстрашніші моменти місії NASA на Місяць

Двоє астронавтів історичної місії "Артеміда-2" розповіли про те, як політ до Місяця й назад міг закінчитися на орбіті Землі, а також про те, що екіпаж міг би ніколи не повернутися на Землю.

Віктор Гловер розповів про те, як всього за 15 хвилин до найважливішого ввімкнення двигунів на космічному кораблі "Оріон" надійшло повідомлення про витік повітря на кораблі. Якби воно надійшло на 5 хвилин пізніше, то місія "Артеміда-2" закінчилася б невдачею. Рід Вайзман розповів, що він дуже злякався, коли побачив, що космічний корабель віддаляється від Землі на більшу відстань, ніж передбачалося, пише Space.

Нагадуємо, що місія NASA "Артеміда-2" розпочалася 2 квітня 2026 року й успішно завершилася 11 квітня. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен увійшли в історію. Вони стали першими за понад 50 років людьми, які облетіли Місяць і повернулися назад. При цьому екіпаж перебуває далі від Землі, ніж будь-хто з людей: 406 778 км.

Під час традиційного науково-музичного фестивалю Starmus VIII, що відбувся на Тенеріфе (Канарські острови), Віктор Гловер і Рід Вайзман розповіли про найстрашніші моменти місії "Артеміда-2".

На другий день місії космічний корабель "Оріон", віддалившись від Землі на 61 000 км, повернувся до неї на відстань усього 160 км, щоб виконати важливий маневр. Він мав увімкнути двигуни, щоб вийти на правильну траєкторію польоту до Місяця.

Фотографія Місяця, зроблена астронавтами місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

За словами Гловера, за 15 хвилин до запуску двигунів астронавти отримали тривожне повідомлення з Землі: на кораблі виявлено витік повітря. Якби повідомлення надійшло на 5 хвилин пізніше, то астронавтам довелося б завершити місію та повернутися на Землю. Але швидко з'ясувалося, що ніякої витоку повітря немає. Тому космічний корабель "Оріон" увімкнув двигуни на 5 хвилин 50 секунд, і четверо астронавтів вирушили до Місяця зі швидкістю близько 39 430 км/год.

Рід Вайзман розповів ще про один тривожний випадок під час місії "Артеміда-2", пише Live Science. Він відчув справжній страх, коли побачив, що космічний корабель "Оріон" віддалився від Землі на більшу відстань, ніж планувалося.

"Я подумав, що ми опинилися занадто далеко і вже ніколи не повернемося додому. Мені було дуже страшно", — розповів Вайзман.

Астронавти мали на шостий день місії досягти відстані 406 778 км від Землі, а потім розпочати свій зворотний політ після обльоту Місяця. Але показники відстані на бортових приладах продовжували зростати, і Вайзман подумав, що корабель пропустив точку розвороту на траєкторію повернення додому. Але вже через кілька хвилин показники відстані знову почали зменшуватися.

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