Висадка людини на Місяць: NASA оприлюднило важливу інформацію, ця "битва" вирішить усе

NASA представило оновлений план реалізації чергового етапу програми "Артеміда", в рамках якого астронавти вперше у XXI столітті висадяться на Місяці.

NASA оприлюднило нові подробиці своїх планів щодо повернення астронавтів на поверхню Місяця. Якщо все піде за планом, то вже найближчого року, а то й трохи пізніше, на нас чекають історичні місії, пише Space.

Востаннє астронавти перебували на Місяці в грудні 1972 року в рамках місії "Аполлон-17". У NASA заявили, що повернення астронавтів на Місяць заплановано на початок 2028 року. Але до цього мають відбутися кілька найважливіших космічних місій. Наступного року NASA має вибрати, на якому посадковому модулі астронавти приземляться на Місяці: 50-метровому Starship від компанії SpaceX чи 16-метровому Blue Moon Mark 2 від компанії Blue Origin.

Згідно з планом, у третьому кварталі 2027 року відбудеться місія "Артеміда-3". Четверо астронавтів полетять на орбіту на космічному кораблі "Оріон", де вони повинні будуть по черзі перейти в модуль Starship і в модуль Blue Moon Mark 2. Це означає, що до цього часу обидва посадкові апарати повинні мати на борту максимальну кількість необхідних систем, щоб астронавти могли їх перевірити. Поки що у розробці посадкового модуля лідирує Blue Origin, але лідер може змінитися у 2027 році.

Житловий відсік у модулі Starship. Ілюстрація Фото: Starship

У NASA заявили, що обидві компанії мають провести випробувальні запуски своїх модулів на орбіту, а також здійснити їхню посадку на поверхню Місяця. І все це потрібно зробити до кінця 2027 року. NASA має вибрати, який саме посадковий модуль найкраще підходить для місії "Ареміда-4", в рамках якої люди вперше у XXI столітті опиняться на поверхні Місяця.

Стикування корабля "Оріон" та модуля Starship. Ілюстрація Фото: Starship

Обидві компанії мають повністю доопрацювати свої місячні модулі до початку 2027 року, щоб перейти до випробувальних польотів. Швидше за все, знадобиться кілька таких випробувань, щоб NASA ухвалила остаточне рішення наприкінці наступного року.

Стикування корабля "Оріон" та модуля Blue Moon. Ілюстрація Фото: Blue Origin

Варто зазначити, що NASA вже кілька разів переносило історичне повернення астронавтів на Місяць. Спочатку воно було заплановане на 2024 рік. Раніше глава NASA Джаред Айзекман заявляв, що висадка астронавтів на Місяць відбудеться до закінчення другого президентського терміну Дональда Трампа. Тобто до січня 2029 року.

Незважаючи на те, що висадка людей на Місяць вимагає ретельних підготовчих заходів та інноваційних технологічних рішень, і, звісно ж, чималих коштів, американці поспішають. На п’яти їм наступає Китай. КНР уже кілька років заявляє, що перші китайські астронавти опиняться на Місяці до 2030 року. Тобто ця подія може відбутися до 2030 року, а тому NASA хоче випередити Китай.

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