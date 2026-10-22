Высадка человека на Луну: NASA обнародовало важнейшую информацию, эта "битва" все решит

NASA представило обновленный план реализации очередного этапа программы “Артемида”, в рамках которого астронавты впервые в XXI веке окажутся на Луне.

NASA представило новые подробности своих планов по возвращению астронавтов на поверхность Луны. Если все пойдет по плану, то в ближайший год и даже немного больше, нас ожидают исторические миссии, пишет Space.

В последний раз астронавты на Луне находились в декабре 1972 года в рамках мисси "Аполлон-17". В NASA заявили, что возвращение астронавтов на Луну намечено на начало 2028 года. Но до этого должны состоятся несколько важнейших космических миссий. В следующем году NASA должно выбрать, на каком посадочном модуле на Луну приземляется астронавты: 50-метровом Starship от компании SpaceX или 16-метровом Blue Moon Mark 2 от компании Blue Origin.

Согласно плану, в третьем квартале 2027 года состоится миссия "Артемида-3". Четверо астронавтов полетят на орбиту на комическом корабле "Орион", где они должны будут перейти по очереди в модуль Starship и в модуль Blue Moon Mark 2. Это означает, что к этому времени оба посадочных аппарата должны иметь максимальное количество необходимых систем на борту, чтобы их могли проверить астронавты. Пока что в плане разработки посадочного модуля лидирует Blue Origin, но лидер может измениться в 2027 году.

Жилой отсек в модуле Starship. Иллюстрация Фото: SpaceX

В NASA заявили, что обе компании должны провести испытательные запуски своих модулей на орбиту, а также посадить их на поверхность Луны. И все это нужно сделать до конца 2027 года. NASA должно выбрать, какой именно посадочный модуль подходит лучше всего для миссии "Аретмида-4", в рамках которой люди впервые в XXI веке окажутся на поверхности Луны.

Стыковка корабля "Орион" и модуля Starship. Иллюстрация Фото: SpaceX

Обе компании должны полностью доработать свои лунные модули до начала 2027 года, чтобы перейти к испытательным полетам. Скорее всего потребуется несколько подобных испытаний, чтобы NASA приняло окончательное решение в конце следящего года.

Стыковка корабля "Орион" и модуля Blue Moon. Иллюстрация Фото: Blue Origin

Стоит отметить, что NASA уже несколько раз переносило историческое возвращение астронавтов на Луну. Изначально, оно было запланировано на 2024 год. Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявлял, что высадка астронавтов на Луну состоится до окончания второго президентского срока Дональда Трампа. То есть до января 2029 года.

Несмотря на то, что посадка людей на Луну требует тщательных приготовлений и инновационных технологических решений, и конечно же много денег, американцы спешат. Им на пятки наступает Китай. КНР уже несколько лет заявляет, что первые китайские астронавты окажутся на Луне к 2030 году. То есть это событие может произойти до 2030 года, а потому NASA хочет опередить Китай.

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