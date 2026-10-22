Наши прямые предки появились на 200 тыс. лет раньше: чудом выжили в борьбе с другим видом (фото)

Новая находка в Южной Африке показала, что наши предки удивительным образом выжили в окружении более успешных гомининов.

Считается, что прямыми предками современного человека являются представители вида Homo erectus (человек прямоходящий). Это были первые гоминины, которые смогли жить постоянно жить на земле, ведь у них удлинились ноги, а руки стали короче. Антропологи считали, что Homo erectus появились в Африке примерно 1,8 миллионов лет назад, но оказалось, что они жили там на 200 000 лет раньше. Также ученые получили новые данные и о более отдаленном древнем родственнике человека. Исследование опубликовано в журнале Annals of Human Biology, пишет ScienceAlert.

Один из ранее обнаруженных черепов Homo erectus Фото: ScienceAlert

"Колыбель человечества" – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится в Южно-Африканской Республике. Там обнаружена самая большая концентрацию ископаемых остатков предков человека.

В ходе новых раскопок ученые обнаружили фрагменты черепа взрослой особи Homo erectus и их исследование показало, что эти предки современного человека появились в Южной Африке 2 миллиона лет назад, а не 1,8 млн лет назад, как считалось ранее. Прошлые выводы были основаны на изучении черепа ребенка Homo erectus, что затрудняло его сравнение с останками взрослых особей.

В ходе новых раскопок ученые обнаружили фрагменты черепа взрослой особи Homo erectus и их исследование показало, что эти предки современного человека появились в Южной Африке 2 миллиона лет назад Фото: ScienceAlert

Также ученые обнаружили окаменелые останки более далекого родственника человека — Paranthropus robustus. Представители вида имели массивные челюсти и крупные зубы, предназначенные для пережевывания твердой и жесткой пищи.

В то время как у Homo erectus в процессе эволюции увеличивался объем мозга, а зубы становились меньше, у Paranthropus robustus зубы становились крупнее, а мозг не развивался. В конечном итоге именно вид Homo erectus победил в эволюционной борьбе и стал нашим непосредственным предком.

По словам ученых, оба этих вида обитали в одно время на одной территории, но останков Paranthropus robustus обнаружено в 10 раз больше. Это может означать, что Homo erectus находились в меньшинстве. Что-то произошло в далеком прошлом, что выжил только один вид.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут понять, почему эволюционная линия Paranthropus robustus прервалась, и именно Homo erectus стали нашими прямыми предками.

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