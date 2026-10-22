Наші безпосередні предки з'явилися на 200 тис. років раніше: дивом вижили у боротьбі з іншим видом (фото)

Нова знахідка в Південній Африці показала, що наші предки дивовижним чином вижили в оточенні більш успішних гомінідів.

Вважається, що прямими предками сучасної людини є представники виду Homo erectus (людина прямоходяча). Це були перші гомініди, які змогли постійно жити на землі, адже у них подовжилися ноги, а руки стали коротшими. Антропологи вважали, що Homo erectus з’явилися в Африці приблизно 1,8 мільйона років тому, але виявилося, що вони жили там на 200 000 років раніше. Також вчені отримали нові дані про більш віддаленого давнього родича людини. Дослідження опубліковано в журналі Annals of Human Biology, пише ScienceAlert.

Один із раніше виявлених черепів Homo erectus Фото: ScienceAlert

"Колиска людства" — це об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що розташований у Південно-Африканській Республіці. Там виявлено найбільшу концентрацію викопних решток предків людини.

Під час нових розкопок вчені виявили фрагменти черепа дорослої особини Homo erectus, і їхнє дослідження показало, що ці предки сучасної людини з’явилися в Південній Африці 2 мільйони років тому, а не 1,8 млн років тому, як вважалося раніше. Попередні висновки ґрунтувалися на вивченні черепа дитини Homo erectus, що ускладнювало його порівняння з останками дорослих особин.

Під час нових розкопок вчені виявили фрагменти черепа дорослої особини Homo erectus, і їхнє дослідження показало, що ці предки сучасної людини з"явилися в Південній Африці 2 мільйони років тому Фото: ScienceAlert

Також вчені виявили скам’янілі останки більш далекого родича людини — Paranthropus robustus. Представники цього виду мали масивні щелепи та великі зуби, призначені для пережовування твердої та жорсткої їжі.

У той час як у Homo erectus у процесі еволюції збільшувався об’єм мозку, а зуби ставали меншими, у Paranthropus robustus зуби ставали більшими, а мозок не розвивався. Зрештою саме вид Homo erectus переміг у еволюційній боротьбі й став нашим безпосереднім предком.

За словами вчених, обидва ці види мешкали одночасно на одній території, але решток Paranthropus robustus виявлено в 10 разів більше. Це може означати, що Homo erectus становили меншість. У далекому минулому сталося щось таке, що вижив лише один вид.

Вчені вважають, що подальші дослідження допоможуть з’ясувати, чому еволюційна лінія Paranthropus robustus перервалася, і саме Homo erectus стали нашими прямими предками.

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