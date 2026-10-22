Найбільший скарб епохи вікінгів: вперше за 100 років виявили дуже рідкісну монету (фото)

Вчені виявили у найбільшому скарбі монет епохи вікінгів, який коли-небудь було знайдено в Норвегії, дуже рідкісну монету, що датується часами правління короля Олафа II Святого.

У Норвегії ще у квітні цього року було виявлено найбільший скарб монет епохи вікінгів. Його дослідження триває й досі. Вчені з Університету Осло виявили у скарбі надзвичайно рідкісну срібну монету із зображенням одного з перших християнських королів Норвегії — Олафа II Святого. Він також відомий як Олаф Харальдссон. Це перша подібна монета, виявлена в Норвегії за останні 100 років, пише Live Science.

Вчені, які досліджують коала Мерстад, що складається з 5500 срібних монет епохи вікінгів, виявили унікальну срібну монету, викарбувану за часів правління короля Олафа II Святого. На монеті вигравірувано ім’я короля Норвегії, який правив з 1015 по 1028 рік, а також його портрет і християнський хрест.

Лицьова сторона унікальної срібної монети Фото: Live Science

До наших днів збереглося менше 20 монет, викарбуваних за часів правління Олафа II Святого, який став першим королем Норвегії, що почав карбувати монети від власного імені. Однак більшість цих монет було виявлено за межами Норвегії. При цьому лише 4 з них були такими самими, як і знайдена нова срібна монета. І лише одна з них була знайдена на території Норвегії у 1924 році.

Зворотний бік унікальної срібної монети Фото: Live Science

За словами вчених, нова монета є символом християнізації Норвегії, але її також використовували як платіжний засіб. Король Олаф II використовував карбування монет для легітимізації християнської віри на території Норвегії.

Знайдену унікальну монету було випущено приблизно в період з 1024 по 1028 рік, тобто ближче до кінця епохи вікінгів, і вона перебувала в обігу від 20 до 25 років, перш ніж опинилася у складі скарбу. Вчені вважають, що, можливо, сам король Олаф Харальдссон тримав цю монету в руках.

Згідно з історичними даними, майбутній король Норвегії познайомився з християнством у молодості, беручи участь у набігах вікінгів на Англію та Францію. Приблизно у 1013 році він прийняв хрещення у французькому місті Руан.

Король Олаф II у 1024 році проголосив християнство єдиною законною релігією на території Норвегії. Однак значна частина населення продовжувала поклонятися давньоскандинавським богам. Проте незабаром після своєї загибелі в 1030 році Олаф II був канонізований і відтоді шанується як один із перших християнських королів Норвегії.

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