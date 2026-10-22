Крупнейший клад эпохи викингов: впервые за 100 лет обнаружили очень редкую монету (фото)

Ученые обнаружили в крупнейшем кладе монет эпохи викингов, когда-либо найденном в Норвегии, очень редкую монету, которая относится ко времени правления короля Олафа II Святого.

В Норвегии еще в апреле этого года был обнаружен крупнейший клад монет эпохи викингов. Его исследование продолжается до сих пор. Ученые из Университета Осло обнаружили в кладе чрезвычайно редкую серебряную монету с изображением одного из первых христианских королей Норвегии – Олафа II Cвятого. Он также известен как Олаф Харальдссон. Это первая подобная монета, обнаруженная в Норвегии за 100 лет, пишет Live Science.

Ученые, которые занимаются изучением коала Мерстад, состоящем из 5500 серебряных монет эпохи викингов, обнаружили уникальную серебряную монету, отчеканенную в эпоху правления короля Олафа II Святого. На монете выгравировано имя короля Норвегии, правившего с 1015 по 1028 год, а также его портрет и христианский крест.

Лицевая сторона уникальной серебряной монеты Фото: Live Science

До наших дней дошло менее 20 монет, отчеканенных в период правления Олафа II Святого, который стал первым королем Норвегии, начавший чеканить монеты от собственного имени. Но большинство этих монет были обнаружены за пределами Норвегии. При этом из них только 4 монеты были такими же, как и найденная новая серебряная монета. И только одна из них была найдена на территории Норвегии в 1924 году.

Обратная сторона уникальной серебряной монеты Фото: Live Science

По словам ученых, новая монета является символом христианизации Норвегии, но она также использовалась и как платежное средство. Король Олаф II использовал чеканку монет для легитимизации христианской веры на территории Норвегии.

Найденная уникальная монета была выпущена в период примерно с 1024 по 1028 год, то есть ближе к концу эпохи викингов, и находилась в обращении от 20 до 25 лет, прежде чем оказалась в составе клада. Ученые считают, что, возможно, сам король Олаф Харальдссон держал эту монету в руках.

Согласно историческим данным, будущий король Норвегии познакомился с христианством в молодости, участвуя в набегах викингов на Англию и Францию. Примерно о в 1013 году он принял крещение во французском городе Руан.

Король Олаф II в 1024 году провозгласил христианство единственной законной религией на территории Норвегии. Но значительная часть населения продолжала поклоняться древнескандинавским богам. Тем не менее, вскоре после своей гибели в 1030 году Олаф II был канонизирован и с тех пор почитается как один из первых христианских королей Норвегии.

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