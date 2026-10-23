Мы никогда не вернемся домой: астронавты раскрыли самые страшные моменты миссии NASA на Луну

Двое астронавтов исторической миссии “Артемида-2” рассказали о том, как полет к Луне и обратно мог закончиться на орбите Земли, а также о том, что экипаж мог никогда не вернуться на Землю.

Виктор Гловер рассказал о том, как всего за 15 минут до важнейшего включения двигателей на космическом корабле "Орион" пришло сообщение об утечке воздуха на корабле. Если би оно пришло на 5 минут позже, то миссия "Артемида-2" закончилась бы неудачей. Рид Уайзман рассказал о том, что он сильно испугался, когда увидел, что космический корабль удаляется от Земли на большее расстояние, чем предполагалось, пишет Space.

Напоминаем, что миссия NASA "Артемида-2" началась 2 апреля 2026 года и успешно завершилась 11 апреля. Астронавты Рид Уайзман Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен вошли в историю. Они стали первыми за более чем 50 лет людьми, которые облетели Луну и вернулись обратно. При этом экипаж находится дальше от Земли, чем кто-либо из людей: 406 778 км.

Во время традиционного научно-музыкального фестиваля Starmus VIII, проходившем на Тенерифе, Канарские острова, Виктор Гловер и Рид Уайзман рассказали о самых пугающих моментах миссии "Артемида-2".

На второй день миссии космический корабль "Орион" после того, как удалился от Земли на 61 000 км, вернулся к ней на расстояние всего 160 км, чтобы совершить важный маневр. Он должен был включить двигатели, чтобы отправиться на правильную траекторию полета к Луне.

Фотография Луны, сделанная астронавтами миссии "Артемида-2" Фото: NASA

По словам Гловера, за 15 минут до включения двигателей астронавты получили тревожное сообщение с Земли: замечена утечка воздуха на корабле. Если бы сообщение пришло на 5 минут позже, то астронавтам пришлось бы закончить миссию и вернуться обратно на Землю. Но быстро выяснилось, что никакой утечки воздуха нет. Поэтому космический корабль "Орион" включил двигатели на 5 минут 50 секунд и четверо астронавтов отправились к Луне со скоростью около 39 430 км/ч.

Рид Уайзман рассказал еще об одном пугающем случае во время миссии "Артемида-2", пишет Live Sceince. Он испытал настоящий страх, когда увидел, что космический корабль "Орион" удалился от Земли на большее расстояние, чем планировалось.

"Я подумал, что мы оказались слишком далеко и уже никогда не вернемся домой. Мне было очень страшно", — рассказал Уайзман.

Астронавты должны были на шестой день миссии достичь расстояния 406 778 км от Земли, а затем начать свой полет обратно после облета Луны. Но показатели расстояния на бортовых приборах продолжали расти и Уайзман подумал, что корабль пропустил точку разворота на траекторию возвращения домой. Но уже через несколько минут показатели расстояния снова начали уменьшаться.

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