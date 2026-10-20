Уран і Нептун з'явилися не там, де вони зараз знаходяться: це не планети-близнюки (фото)

Незважаючи на те, що дві останні планети Сонячної системи вважаються близнюками, дослідження показало, що вони утворилися в різних місцях.

Астрономи дослідили атмосфери Урана та Нептуна й виявили, що їхній хімічний склад відрізняється. Це означає, що найвіддаленіші планети Сонячної системи, ймовірно, утворилися мільярди років тому в різних частинах Сонячної системи. Таким чином, це ставить під сумнів давню теорію про те, що Уран і Нептун утворилися поруч, і тому їх називають планетами-близнюками. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Уран і Нептун є найменш вивченими планетами Сонячної системи, адже вони розташовані найдалі від Сонця. Лише один космічний апарат, "Вояджер-2", досліджував їх з близької відстані у другій половині 1980-х років.

Дослідити глибокі шари атмосфери Урана та Нептуна неможливо за допомогою наземних і космічних телескопів, адже вони приховані щільними хмарами. Але про склад надр двох планет можна опосередковано судити за допомогою певних хімічних сполук, які видно у верхніх шарах атмосфери двох крижаних гігантів.

Наприклад, це можна зробити за допомогою монооксиду вуглецю (CO), який утворюється в глибоких шарах атмосфери й переноситься у вищі шари. Концентрація цієї речовини дає уявлення про процеси, що відбуваються в надрах крижаних гігантів, зазначають астрономи.

Уран. Фотографія космічного телескопа "Вебб" Фото: NASA

У результаті дослідження вчені змогли з’ясувати співвідношення вуглецю та кисню в надрах Урана та Нептуна. Це співвідношення є своєрідним хімічним відбитком того матеріалу, з якого утворилися обидві планети.

Нептун. Фотографія космічного телескопа "Вебб" Фото: Нептун

Виявилося, що на Нептуні більше кисню, ніж на Урані. Отже, співвідношення вуглецю та кисню на Нептуні нижче, ніж на сусідній планеті. Але цього не повинно бути, адже давня теорія припускає, що обидві планети сформувалися з матеріалів однакового хімічного складу в одному й тому ж місці в протопланетному диску з газу та пилу, що оточував Сонце понад 4,5 мільярда років тому.

Автори дослідження дійшли висновку, що Уран і Нептун мають різну історію походження. Можливо, Уран сформувався поблизу того місця, де він знаходиться зараз, тобто на відстані близько трьох мільярдів кілометрів від Землі, а потім перемістився на нинішню орбіту. Водночас Нептун, як вважають вчені, ймовірно, сформувався набагато ближче до Сонця, де матеріал був насичений киснем. Потім планета перемістилася на своє нинішнє місце розташування, тобто на відстань приблизно 4,5 мільярда кілометрів від Землі. Це могло статися, адже спостереження за іншими планетними системами показують, що міграції планет відбуваються.

І все ж для підтвердження цих висновків необхідно знову дослідити Уран і Нептун з близької відстані за допомогою більш сучасних приладів. Але поки що NASA не планує такої місії.

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