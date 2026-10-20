Через дивне квантове явище Всесвіт є стабільним: у будь-який момент він може зникнути

Одна з теорій припускає, що Всесвіт насправді не такий стабільний, як нам хотілося б, а отже, він може загинути в будь-який момент. Фізики з’ясували, що поки що загибель космосу відкладається.

Існує теорія, згідно з якою Всесвіт перебуває не в найстабільнішому стані, а отже, у будь-який момент часу може статися різка зміна його стану, що призведе до зникнення всіх відомих нам законів фізики. Це означає, що звична нам реальність зникне. Однак нове дослідження показує, що такий варіант розвитку подій менш імовірний, ніж передбачалося. І все ж його не можна повністю виключати. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише ScienceAlert.

Елементарні частинки набувають масу в результаті взаємодії з полем Хіггса. Дослідження цієї взаємодії призвело до створення теорії про те, що Всесвіт перебуває не в найстабільнішому стані, тобто не в стані істинного вакууму, а в стані хибного вакууму.

Ця теорія передбачає, що квантові поля, які пронизують усе навколо нас, не перебувають у стані з мінімально можливою енергією, але деякі з них прагнуть перейти в цей стан. Якщо виникне явище, відоме як квантове тунелювання, то квантові поля в будь-який момент можуть перейти в стан істинного вакууму. У цьому випадку Всесвіт отримає радикально нові умови, і в ньому повністю зміняться закони фізики. Вважається, що Всесвіт може загинути через зміну реальності.

Існує теорія, згідно з якою Всесвіт перебуває не в найстабільнішому стані, а отже, у будь-який момент часу може статися різка зміна його стану, що призведе до зникнення всіх відомих нам законів фізики Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження дійшли висновку, що квантові поля можуть опинитися заблокованими у своєму стані, і це пояснює, чому Всесвіт залишається стабільним.

Фізики створили математичну модель розширюваного Всесвіту, відстежуючи взаємодію квантових полів між собою. Відомо, що в квантових комп’ютерах крихкі квантові системи можуть втратити свої властивості через вплив навколишнього середовища. Фізики з’ясували, що подібно до того, як зовнішнє середовище спричиняє зникнення квантових ефектів у комп’ютерах, навколишні квантові поля можуть обмежувати прояв катастрофічного квантового тунелювання в окремих квантових полях.

Вчені назвали це явище "космічним блокуванням". Це механізм, завдяки якому розширення Всесвіту створило квантові ефекти, що зафіксували стан квантових полів. Це означає, що ймовірність того, що Всесвіт змінить свій стан у будь-який момент часу, дуже низька. І все ж фізики її повністю не виключають.

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