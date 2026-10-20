Из-за странного квантового явления Вселенная стабильная: в любой момент она может исчезнуть

Одна из теорий предполагает, что Вселенная на самом деле не такая стабильная, как нам бы хотелось, а значит, она может погибнуть в любой момент времени. Физики выяснили, что пока гибель космоса откладывается.

Существует теория, согласно которой Вселенная находится не в самом стабильном состоянии, а значит в любой момент времени может произойти резкое изменение ее состояния, что приведет к исчезновению всех известных нам законов физики. Это означает, что привычная нам реальность исчезнет. Но новое исследование показывает, что такой вариант развития событий менее вероятен, чем предполагалось. И все же его нельзя полностью исключать. Исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет ScienceAlert.

Элементарные частицы приобретают массу в результате взаимодействия с полем Хиггса. Изучение этого взаимодействия привело к созданию теории о том, что Вселенная находится не в самом стабильном состоянии, то есть не в состоянии истинного вакуума, а в состоянии ложного вакуума.

Эта теория предполагает, что квантовые поля, пронизывающее все вокруг нас, находятся не в состоянии с минимально возможной энергией, но некоторые из них стремятся перейти в это состояние. Если возникнет явление, известное как квантовое туннелирование, то квантовые поля в любой момент могут перейти в состояние истинного вакуума. В этом случае Вселенная получит радикально новые условия и в ней полностью изменятся законы физики. Считается, что Вселенная может погибнуть из-за изменения реальности.

Существует теория, согласно которой Вселенная находится не в самом стабильном состоянии, а значит в любой момент времени может произойти резкое изменение ее состояния, что приведет к исчезновению всех известных нам законов физики Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования пришли к выводу, что квантовые поля могут оказаться заблокированными в своем состоянии и это объясняет, почему Вселенная остается стабильной.

Физики создали математическую модель расширяющейся Вселенной, отслеживая взаимодействие квантовых полей друг с другом. Известно, что в квантовых компьютерах хрупкие квантовые системы могут утратить свои свойства из-за воздействия окружающей среды. Физики выяснили, что подобно тому, как внешняя среда вызывает исчезновение квантовых эффектов в компьютерах, окружающие квантовые поля могут ограничивать проявление катастрофического квантового туннелирования в отдельных квантовых полях.

Ученые назвали это явление "космической блокировкой". Это механизм, благодаря которому расширение Вселенной создало квантовые эффекты, зафиксировавшие состояние квантовых полей. Это означает, что вероятность того, что Вселенная изменит свое состояние в любой момент времени очень низка. И все же физики ее полностью не исключают.

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