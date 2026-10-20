Неудачный маневр: китайская ракета упала с орбиты на территорию США (фото)

Эксперты считают, что фермер обнаружил обломки китайской ракеты “Чжуцюэ-2E”, которая еще в сентябре вывела на околоземную орбиту новую партию интернет-спутников.

15 сентября китайская ракета "Чжуцюэ-2E" (Zhuque-2E) вывела на орбиту 10 интернет-спутников, а затем ее первая ступень снова вошла в атмосферу Земли. Она должна была там полностью сгореть. Но несколько дней назад фермер в сельской местности штата Миннесота (США) обнаружил нечто необычное во время уборки урожая кукурузы: круглый металлический объект диаметром примерно 3,5 метра. Эксперты считают, что это обломки китайской ракеты "Чжуцюэ-2E", созданной компанией LandSpace, пишет Arstechnica.

Китайская ракета "Чжуцюэ-2E", запущенная 15 сентября, вывела на орбиту 10 новых интернет- спутников для спутниковой группировки Qianfan. Это китайский аналог группировки Starlink от компании SpaceX. На орбите уже находятся 258 спутников, но Китай планирует расширить группировку до 15 000 космических аппаратов.

Примерно через полчаса после старта ракета вывела спутники на орбиту высотой около 900 километров. После отделения полезной нагрузки верхняя ступень ракеты так и не совершила полный оборот вокруг Земли и упала обратно в атмосферу, где она должна была сгореть. Но эксперты считают, что она сгорела не полностью.

Фермер в штате Миннесота обнаружил на своем кукурузном поле то, что эксперты считают обломком китайской ракеты, который пролежал там более месяца Фото: arstechnica.com

Фермер в штате Миннесота обнаружил на своем кукурузном поле то, что эксперты считают обломком китайской ракеты, который пролежал там более месяца. Особенность этой находки состоит в том, что обломок крупнее большинства объектов, которые "выживают" при входе в атмосферу, а также в том, что он принадлежит ракете, упавшей на Землю в тот же день, когда она была запущена.

Диаметр верхней ступени ракеты "Чжуцюэ-2E" составляет около 3,5 метра и это соответствует размерам объекта, обнаруженного в штате Миннесота.

Компания LandSpace пока публично не прокомментировала падение обломков своей ракеты на территорию США. Обычно при утилизации ракет их направляют в атмосферу над океаном. Эксперты считают, что инцидент 15 сентября, возможно, стал следствием неудачного маневра по сходу с орбиты верхней ступени ракеты.

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