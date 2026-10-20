Телескоп для изучения темной Вселенной обнаружил новую комету: не такая как остальные (фото)

Космический телескоп “Евклид” обнаружил свою первую комету, которая находится на расстоянии 1,3 миллиарда километров от нас.

Телескоп "Евклид" обнаружил ранее неизвестную комету в Солнечной системе. Обсерватория, запущенная в 2023 году, изучает скрытое влияние темной материи и темной энергии на обычную материю во Вселенной. Для этого телескоп проводит наблюдения за формой и движением миллиардов галактик в радиусе 10 миллиардов световых лет. Он не предназначен для обнаружения комет в Солнечной системе и все же он нашел первую свою комету, сообщает Европейское космическое агентство.

Кометы представляют собой ледяные объекты, которые сохранились со времен формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. В основном они происходят из пояса Койпера или облака Оорта, расположенных далеко за орбитой Нептуна.

Космический телескоп "Евклид" может получать изображения далеких галактик, но он не предназначен для отслеживания быстро движущихся объектов Солнечной системы, таких как кометы. И все же, как выяснили ученые, он может находить новые кометы в Солнечной системе.

Ученые обнаружили вокруг объекта газовое облако, а его имеют кометы, выбрасывающие газ и пыль в космос под влиянием солнечного излучения Фото: ESA

Астрономы изучали снимки телескопа, сделанные в период с 16 по 24 сентября 2026 года. Тщательный анализ показал, что на фотографиях виден неизвестный объект, который находится в движении. Также ученые обнаружили вокруг объекта газовое облако, а его имеют кометы, выбрасывающие газ и пыль в космос под влиянием солнечного излучения.

Ученые проверили каталоги известных комет и астероидов и не обнаружили там объекта, увиденного на фотографиях телескопа "Евклид". Дополнительные наблюдения с помощью наземных телескопов показали, что это новая комета в Солнечной системе. Центр малых планет при Международном астрономическом союзе присвоил ей название C/2026 S1 (Euclid).

Центр малых планет при Международном астрономическом союзе присвоил название C/2026 S1 (Euclid) новой комете Фото: ESA

Эта комета находится на расстоянии примерно 1,3 миллиарда километров от нас. Это область космоса, расположенная между орбитами Юпитера и Сатурна.

По словам астрономов, это странная комета, ведь она находится не в той же плоскости, что и планеты Солнечной системы. То есть она находится "над" Солнечной системой и вращается вокруг Солнца по дугообразной орбите. Пока ее точный орбитальный период неизвестен, но он должен составлять примерно несколько тысяч лет, считают астрономы.

По словам ученых, "Евклид" случайно обнаружил новую комету и ожидается, что он может открыть еще несколько подобных неизвестных объектов в Солнечной системе.

Другие новости науки