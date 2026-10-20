Телескоп для дослідження темного Всесвіту виявив нову комету: не така, як інші (фото)

Космічний телескоп "Евклід" виявив свою першу комету, яка знаходиться на відстані 1,3 мільярда кілометрів від нас.

Телескоп "Евклід" виявив раніше невідому комету в Сонячній системі. Обсерваторія, запущена у 2023 році, досліджує прихований вплив темної матерії та темної енергії на звичайну матерію у Всесвіті. Для цього телескоп проводить спостереження за формою та рухом мільярдів галактик у радіусі 10 мільярдів світлових років. Він не призначений для виявлення комет у Сонячній системі, але все ж знайшов свою першу комету, повідомляє Європейське космічне агентство.

Комети — це крижані об’єкти, що збереглися з часів формування Сонячної системи близько 4,6 мільярда років тому. Здебільшого вони походять із поясу Койпера або хмари Оорта, розташованих далеко за орбітою Нептуна.

Космічний телескоп "Евклід" може отримувати зображення віддалених галактик, але він не призначений для відстеження об’єктів Сонячної системи, що рухаються з великою швидкістю, таких як комети. І все ж, як з’ясували вчені, він може виявляти нові комети в Сонячній системі.

Вчені виявили навколо об"єкта газову хмару, яку мають комети, що викидають газ і пил у космос під впливом сонячного випромінювання Фото: ESA

Астрономи вивчали знімки телескопа, зроблені в період з 16 по 24 вересня 2026 року. Ретельний аналіз показав, що на фотографіях видно невідомий об’єкт, який перебуває в русі. Також вчені виявили навколо об’єкта газову хмару, яку мають комети, що викидають газ і пил у космос під впливом сонячного випромінювання.

Вчені перевірили каталоги відомих комет та астероїдів і не виявили там об’єкта, який було зафіксовано на знімках телескопа "Евклід". Додаткові спостереження за допомогою наземних телескопів показали, що це нова комета в Сонячній системі. Центр малих планет при Міжнародному астрономічному союзі присвоїв їй назву C/2026 S1 (Euclid).

Центр малих планет при Міжнародному астрономічному союзі присвоїв новій кометі назву C/2026 S1 (Euclid) Фото: ESA

Ця комета знаходиться на відстані приблизно 1,3 мільярда кілометрів від нас. Це ділянка космосу, розташована між орбітами Юпітера та Сатурна.

За словами астрономів, це дивна комета, адже вона знаходиться не в тій самій площині, що й планети Сонячної системи. Тобто вона розташована "над" Сонячною системою й обертається навколо Сонця по дугоподібній орбіті. Поки що її точний орбітальний період невідомий, але, на думку астрономів, він має становити приблизно кілька тисяч років.

За словами вчених, "Евклід" випадково виявив нову комету, і очікується, що він може відкрити ще кілька подібних невідомих об’єктів у Сонячній системі.

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