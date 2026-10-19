Уламки комети Галлея цього тижня впадуть на Землю: що відбувається (фото)

Незабаром у нічному небі можна буде побачити вражаюче видовище, яке іноді називають "падаючими зірками".

Одна з найвідоміших комет в історії знову дасть про себе знати на нічному небі. Незважаючи на те, що вона знаходиться за мільярди кілометрів від Землі, її уламки вріжуться в нашу планету з величезною швидкістю. Ці уламки не становлять жодної небезпеки, зате вони створять яскраве видовище на нічному небі, пише Forbes.

Цього тижня, а саме в ніч із середи, 21 жовтня, на четвер, 22 жовтня, настане пік активності метеорного потоку Оріоніди. Хоча окремі метеори можуть з’являтися на нічному небі за кілька днів до та після цього піку. Це відрізняє Оріоніди від деяких інших метеорних потоків, які мають різкий сплеск активності.

Очікується, що на нічному небі можна буде побачити 10–20 метеорів на годину, які іноді називають "падаючими зірками". Через те, що метеори, здається, з’являються з сузір’я Оріона, цей метеорний потік отримав свою назву.

Комета Галлея Фото: Forbes

Метеори в Оріонідах — це уламки знаменитої комети Галлея, яка востаннє наближалася до Землі у 1986 році, а її наступна поява очікується у 2061 році.

Комета Галлея — це крижане тіло, яке втрачає пил і кам’яні частинки щоразу, коли наближається до Сонця. Ці уламки утворюють хмару, яка обертається навколо нашої зірки.

Ядро комети Галлея Фото: solar-system

Щороку в жовтні Земля проходить крізь цю хмару. В результаті уламки комети Галлея врізаються в її атмосферу зі швидкістю приблизно 66 км/с і нагрівають навколишнє повітря, що призводить до яскравих спалахів світла. Тому метеори називають "падаючими зірками".

Варто зазначити, що метеори потоку Оріоніди рухаються швидше, ніж більшість інших "падаючих зірок". При цьому вони можуть утворювати яскраві смуги світла на небі, а іноді в метеорному потоці трапляються надзвичайно яскраві метеори, які називаються болідами.

Нагадуємо, що діаметр ядра комети Галлея становить близько 15 кілометрів, але це не найбільша серед відомих комет Сонячної системи. Рекордсменом є виявлена у 2021 році комета C/2014 UN271 (Бернардінеллі — Бернштейна). Діаметр її ядра становить близько 129 кілометрів.

Комета C/2014 UN271 (Бернардінеллі — Бернштейна) Фото: NASA

Ця комета прибула з хмари Оорта, що оточує Сонячну систему, де знаходяться мільйони крижаних небесних тіл. У січні 2031 року комета C/2014 UN271 (Бернардінеллі — Бернштейна) наблизиться до Сонця на відстань 11 астрономічних одиниць. Це в 11 разів далі, ніж знаходиться Сонце від Землі. Простіше кажучи, комета перебуватиме за орбітою Сатурна.

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