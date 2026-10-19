Обломки кометы Галлея на этой неделе упадут на Землю: что происходит (фото)

Скоро в ночном небе можно будет увидеть впечатляющее зрелище, которое иногда называют “падающими звездами”.

Одна из самых знаменитых комет в истории снова напомнит о себе в ночном небе. Несмотря на то, что она находится в миллиардах километров от Земли, ее обломки врежутся в нашу планету с огромной скоростью. Никакой опасности эти обломки не представляют, зато они создадут яркое зрелище в ном небе, пишет Forbes.

На этой неделе, а именно в ночь со среды, 21 октября, на четверг, 22 октября, наступит пик активности метеорного потока Ориониды. Хотя отдельные метеоры могут появляться в ночном небе за несколько дней до и после этого пика. Это отличает Ориониды от некоторых других метеорных потоков, которые имеют резкий всплеск активности.

Ожидается, что в ночном небе можно будет увидеть 10–20 метеоров в час, которые иногда называют "падающими звездами". Из-за того, что метеоры кажется прибывают из созвездия Ориона, этот метеорный поток получил свое название.

Комета Галлея Фото: Forbes

Метеоры в Орионидах представляют собой обломки знаменитой кометы Галлея, которая приближалась к Земле в последний раз в 1986 году, а ее следующее появление ожидается в 2061 году.

Комета Галлея представляет собой ледяное тело, которое теряет пыль и каменистые частицы всякий раз, когда она приближается к Солнцу. Эти обломки образуют облако, которое кружит вокруг нашей звезды.

Ядро кометы Галлея Фото: NASA

Каждый октябрь Земля проходит через это облако. В результате обломки кометы Галлея врезаются в ее атмосфера на скорости примерно 66 км/с и нагревают окружающий воздух, что приводит к ярким вспышкам света. Поэтому метеоры называют "падающими звездами".

Стоит отметить, что метеоры потока Ориониды движутся быстрее большинства других "падающих звезд". При этом они могут создавать яркие полосы света в небе и иногда в метеорном потоке встречаются чрезвычайно яркие метеоры, которые называются болидами.

Напоминаем, что диаметр ядра кометы Галлея составляет около 15 километров, но это не самая большая среди известных комет Солнечной системы. Рекордсменом является обнаруженная в 2021 году комета C/2014 UN271 (Бернардинелли — Бернштейна). Диаметр ее ядра составляет около 129 километров.

Комета C/2014 UN271 (Бернардинелли — Бернштейна) Фото: NASA

Эта комета прибыла из облака Оорта, окружающего Солнечную систему, где находятся миллионы ледяных небесных тел. В январе 2031 комета C/2014 UN271 (Бернардинелли — Бернштейна) приблизится к Солнцу на расстояние 11 астрономических единиц. Это в 11 раз дальше, чем находится Солнце от Земли. Проще говоря комета будет находится за орбитой Сатурна.

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