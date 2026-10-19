Напоминает зефир: ученые обнаружили "драгоценные камни" в атмосфере необычной планеты

Этот далекий мир имеет очень высокую температуру, хотя одна сторона планеты холоднее, чем другая.

С помощью данных космического телескопа Уэбб астрономы раскрыли некоторые тайны атмосферы необычного мира с очень высокой температурой, плотность которого напоминает плотность зефира. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Астрономы изучили атмосферу планеты WASP-17b, которая находится на расстоянии примерно 1300 световых лет от Земли. Масса газового гиганта составляет примерно 0,8 массы Юпитера, но планета при этом примерно в 2 раза больше крупнейшей планеты Солнечной системы. Из-за этого WASP-17b имеет очень низкую плотность похожую на плотность зефира.

Планета WASP-17b вращается вокруг своей звезды WASP-17 на таком близком расстоянии, что совершает полный оборот вокруг нее менее чем за четверо земных суток. Из-за такого расстояния температура на газовом гиганте очень высокая.

Как показало исследование, атмосфера у далекой планеты довольно необычная. Выяснилось, что она имеет форму кольца, из которого выступают своеобразные "драгоценные камни".

WASP-17b всегда обращена к своей звезде только одной стороной, которая получает непрерывное мощное излучение из-за чего сильно нагревается. Но другая сторона всегда направлена ​​в открытый космос, а потому там более низкая температура.

Ученые выяснили, что химический состав и температура атмосферы WASP-17b меняются при переходе от дневной стороны на ночную. Это происходит так, как и предсказывали теории, но теперь астрономы смогли наблюдать это в реальности.

Астрономы наблюдали как планета проходит на фоне своей звезды и анализировали свет, проходящий через края ее атмосферы под разными углами.

"Вместо того чтобы исходить из предположения, что атмосфера представляет собой окружность с неизменным радиусом, наш метод позволяет определять различные расстояния от центра планеты до ее края. Мы перешли от представления об атмосфере как о едином кольце к пониманию того, в каких именно точках этого кольца находятся своего рода "драгоценные камни", — говорят авторы исследования.

С помощью моделирования ученые обнаружили такой "драгоценный камень". Оказалось, что в тех местах, где горячие ветры с планеты достигают экватора и ночной стороны WASP-17b, атмосфера на более холодной стороне планеты раздувается.

Ученые говорят, что их метод поможет лучше понять природу атмосфер более чем 6000 планета, обнаруженных вне Солнечной системы.

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