Нагадує зефір: вчені виявили "дорогоцінні камені" в атмосфері незвичайної планети

Цей далекий світ має дуже високу температуру, хоча одна сторона планети холодніша за іншу.

За допомогою даних космічного телескопа "Вебб" астрономи розкрили деякі таємниці атмосфери незвичайного світу з дуже високою температурою, щільність якого нагадує щільність зефіру. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Астрономи дослідили атмосферу планети WASP-17b, яка знаходиться на відстані приблизно 1300 світлових років від Землі. Маса газового гіганта становить приблизно 0,8 маси Юпітера, але при цьому планета приблизно у 2 рази більша за найбільшу планету Сонячної системи. Через це WASP-17b має дуже низьку щільність, схожу на щільність зефіру.

Планета WASP-17b обертається навколо своєї зірки WASP-17 на такій близькій відстані, що робить повний оберт навколо неї менш ніж за чотири земні доби. Через таку відстань температура на цьому газовому гіганті дуже висока.

Як показало дослідження, атмосфера цієї віддаленої планети досить незвичайна. З’ясувалося, що вона має форму кільця, з якого виступають своєрідні "дорогоцінні камені".

WASP-17b завжди звернена до своєї зірки лише однією стороною, яка отримує безперервне потужне випромінювання, через що сильно нагрівається. Натомість інша сторона завжди спрямована у відкритий космос, а тому там температура нижча.

Вчені з’ясували, що хімічний склад і температура атмосфери WASP-17b змінюються під час переходу від денної сторони до нічної. Це відбувається саме так, як і передбачали теорії, але тепер астрономи змогли спостерігати це на практиці.

Астрономи спостерігали, як планета проходить на тлі своєї зірки, та аналізували світло, що проходить крізь краї її атмосфери під різними кутами.

"Замість того, щоб виходити з припущення, що атмосфера являє собою коло з незмінним радіусом, наш метод дозволяє визначати різні відстані від центру планети до її краю. Ми перейшли від уявлення про атмосферу як про єдине кільце до розуміння того, в яких саме точках цього кільця знаходяться своєрідні "коштовні камені", — зазначають автори дослідження.

За допомогою моделювання вчені виявили такий "дорогоцінний камінь". Виявилося, що в тих місцях, де гарячі вітри з планети досягають екватора та нічної сторони WASP-17b, атмосфера на холоднішій стороні планети роздувається.

Вчені стверджують, що їхній метод допоможе краще зрозуміти природу атмосфер понад 6000 планет, виявлених за межами Сонячної системи.

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