Полюси Землі змінюють своє положення: виявилося, що це відбувається несподівано швидко

Всупереч поширеній думці, справжнє блукання полюсів може відбуватися стрибкоподібно і відносно швидко за геологічними мірками.

Згідно з новими даними, за останні 320 мільйонів років положення географічних полюсів Землі неодноразово змінювалося. Цей процес відомий як справжнє блукання полюсів. Такі зміщення полюсів можуть впливати на клімат. Вчені з’ясували, що справжнє блукання полюсів може відбуватися відносно швидко. Результати дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Наразі нахил осі нашої планети становить 23,4 градуса. Він може періодично змінюватися протягом десятків тисяч років через гравітаційний вплив Сонця та інших планет. Справжнє блукання полюсів — це не те саме, що зміна нахилу осі обертання Землі. У цьому випадку кут нахилу осі Землі залишається незмінним, але земна кора та мантія зміщуються відносно самої осі обертання. Це відбувається тому, що Земля не є ідеальною сферою, а отже, у неї існує кілька осей інерції, причому головна з них збігається з віссю обертання.

Щоб обертання Землі залишалося стабільним, ці осі мають бути збалансовані. Однак тектоніка плит може порушити цей баланс мас, що призведе до того, що в одній півкулі буде більше континентальної кори, ніж в іншій. Для відновлення рівноваги земна кора та мантія повинні відокремитися від ядра планети, яке зберігає незмінне положення відносно осі обертання. З фізичної точки зору, якщо в одній з півкуль зосереджено більше континентальної кори, то для досягнення балансу кора і мантія можуть зміститися, тобто повернутися у відповідному напрямку відносно осі обертання та ядра Землі. У результаті положення полюсів змінюється. Це називається істинним блуканням полюсів.

Наразі нахил осі нашої планети становить 23,4 градуса. Він може періодично змінюватися протягом десятків тисяч років через гравітаційний вплив Сонця та інших планет. Справжнє блукання полюсів — це не те саме, що зміна нахилу осі обертання Землі Фото: NASA

Наразі справжнє блукання полюсів відбувається зі швидкістю 10 сантиметрів на рік. Однак визначити, коли і з якою швидкістю цей процес відбувався в минулому, досить складно. У попередніх дослідженнях вчені дійшли висновку, що в далекому минулому справжнє блукання полюсів було або незначним, або відбувалося вкрай повільно. Але нові дані спростовують це.

Вчені провели аналіз змін рівня моря протягом мільйонів років. Справжнє блукання полюсів має призводити до появи закономірностей у змінах рівня моря, оскільки океани реагують на перерозподіл маси планети.

За допомогою статистичного моделювання вчені виявили чотири періоди справжнього блукання полюсів за останні 320 мільйонів років. Такі процеси відбувалися в юрському періоді (190–200 мільйонів років тому), на межі юрського та крейдяного періодів (140–150 мільйонів років тому), у крейдяному періоді (90–100 мільйонів років тому), а також у проміжку між 30 мільйонами та 20 мільйонами років тому.

Результати дослідження показують, що, всупереч усталеній думці, справжнє блукання полюсів може відбуватися стрибкоподібно й відносно швидко. У такі періоди полюси зміщувалися зі швидкістю до 0,6 градуса за мільйон років відносно осі обертання планети. У геологічному масштабі це досить велика швидкість зміщення.

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