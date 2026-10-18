Живі "спагетті": на дні Індійського океану виявили невідоме морське чудовисько (фото)

Вчені виявили три нові види "черв’яків-спагетті", які, як виявилося, належать до нового роду цих істот із моторошним виглядом.

Звичайних людей міг би налякати зовнішній вигляд моторошних "черв'яків-спагетті", що мешкають на дні Індійського океану. Але вчені, навпаки, дуже зраділи, коли на великій глибині біля узбережжя острова Різдва та Кокосових островів в Індійському океані виявили абсолютно новий рід черв'яків, що мешкають на морському дні. Результати дослідження опубліковано в журналі Records of the Australian Museum, пише ScienceAlert.

За життя Terebellosuctoria jimii має яскраво-помаранчевий відтінок Фото: ScienceAlert

Дивних істот, що мешкають на дні океану, називають "черв’яками-спагетті", адже з їхнього м’якого тіла, яке все життя проводить у захисній трубці, звивається ціла мережа відростків, схожих на спагетті. Насправді, незважаючи на свій страхітливий вигляд, ці істоти досить нешкідливі. Вони належать до родини Terebellidae і є далекими родичами звичайних дощових черв’яків. Вони випускають свої щупальця, ті самі "спагетті", для пошуку їжі на дні.

Terebellosuctoria keelingensis. Жоден із цих черв"яків не відрізняється особливо великими розмірами Фото: ScienceAlert

Під час чергової експедиції біологи виявили безліч нових видів. Деякі з них уже описані, інші ж поки що чекають на своє офіційне наукове описання. Серед виявлених істот особливо виділялися два види черв'яків. Їх виявили на глибині від 460 до 670 метрів. Коли черв'яків витягли із захисних трубок, з'ясувалося, що на нижній стороні передньої частини їхнього тіла є утворення, що нагадують присоски. Цих структур немає в жодному іншому відомому роді "черв'яків-спагетті". Справжнє призначення цих присосок залишається загадкою.

Terebellosuctoria jimii Фото: ScienceAlert

Аналіз ДНК цих дивних істот показав, що вони належать не просто до двох нових видів, а до цілого нового роду Terebellosuctoria. При цьому два раніше невідомі види отримали назви Terebellosuctoria jimii та Terebellosuctoria keelingensis.

Також вчені з’ясували, що до цього ж роду належить істота, виявлена раніше на глибині 843 метри біля узбережжя Японії. Цей вид морських черв’яків у 2025 році отримав назву Lanice spongicola. Однак порівняння анатомічних особливостей та ДНК цих черв’яків із черв’яками, виявленими в Індійському океані, показало, що насправді цей вид слід називати Terebellosuctoria spongicola.

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