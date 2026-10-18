На Землі існували справжні гіганти: вчені знайшли докази (фото)

Сьогодні Еверест — це найвища гора у світі. Але геологи вважають, що наша планета могла створити щось ще більшого.

У результаті зіткнень тектонічних плит утворилися найбільші та найвищі гірські системи на Землі, зокрема Гімалаї з найвищою горою у світі — Еверестом, висота якої становить 8 849 метрів над рівнем моря. Існують геологічні свідчення, які вказують на те, що в далекому минулому на Землі могли існувати ще вищі гори, пише Live Science.

Алан Коллінз з Університету Аделаїди (Австралія) зазначає, що геологи не мають достатньо детальних даних, щоб точно визначити, яка гора була найвищою сотні мільйонів років тому. Проте сліди в осадових породах, що збереглися в земній корі, дають змогу судити про те, якими були стародавні гірські системи. Вивчаючи ці породи, геологи можуть зрозуміти, наскільки глибоко вони сягали в надра планети, що, у свою чергу, дає уявлення про можливу висоту стародавніх гір.

По суті, гори — це ділянки континентальної кори, які піднялися вгору в результаті повільного зіткнення тектонічних плит. У процесі горотворення частина кори не тільки піднімається вгору, але й занурюється глибоко в надра, каже Цзі Чжу з Університету Кертіна (Австралія). Тому припускається, що найвищі гори знаходилися там, де земна кора мала найглибші "коріння".

За оцінками геологів, під Гімалаями земна кора заглиблюється на відстань до 80 кілометрів. Таким чином, найвища гора у світі Еверест займає лише 14 % від товщини тієї кам’яної плити, частиною якої вона є. Це означає, що існує межа висоти, після досягнення якої гори починають руйнуватися під власною вагою.

У результаті зіткнень тектонічних плит утворилися найбільші та найвищі гірські системи на Землі, зокрема Гімалаї з найвищою горою у світі — Еверестом Фото: Unsplash

Гімалаї почали формуватися 40–50 мільйонів років тому в результаті зіткнення Індійської та Євразійської континентальних плит. Подібні зіткнення відбувалися неодноразово. Близько 650 мільйонів років тому виникла Трансгондванська супергора — це стародавній гірський хребет на території сучасної Східної Африки. Він з’явився, коли Африка та Південна Америка зіткнулися з Аравією, Індією, Австралією та Антарктидою, утворивши суперконтинент Гондван.

Гондвана згодом знову розпалася, але сліди цих гір свідчать про те, що їхня протяжність утричі перевищувала довжину Гімалаїв. Припускається, що гори в древній системі щонайменше не поступалися Гімалаям за висотою, але також могли бути навіть вищими.

Ще одним претендентом на звання найвищої гірської системи є Гренвільська складчастість, що виникла близько 1,3 мільярда років тому в процесі формування суперконтиненту Родінія. Її сліди можна побачити на території Північної Америки. Але про цю зниклу гірську систему відомо набагато менше.

Якщо зазирнути в минуле приблизно на 2 мільярди років назад, то можна виявити свідчення існування справді гігантських гір, що виникли під час формування суперконтиненту Колумбія. Геологи вважають, що ці гори могли перевищувати висоту Евересту.

Однак вчені зазначають, що точно визначити, яка саме гора була найвищою на Землі в минулому, практично неможливо, принаймні за нинішнього рівня розвитку технологій для дослідження надр планети.

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