На Земле существовали настоящие гиганты: ученые нашли доказательства (фото)

Сегодня Эверест — это самая высокая гора в мире. Но геологи считают, что наша планета могла создать нечто большее.

В результате столкновений тектонических плит возникли крупнейшие и высочайшие горные системы на Земле, включая Гималаи с самой высокой горой в мире под названием Эверест, высота которой составляет 8 849 метров над уровнем моря. Существуют геологические свидетельства, указывающие на то, где в далеком прошлом на Земле могли существовать более высокие горы, пишет Live Science.

Алан Коллинз, из Университета Аделаиды (Австралия) говорит, что у геологов нет достаточно подробных данных, чтобы точно определить, какая гора была самой высокой сотни миллионов лет назад. Тем не менее, следы в осадочных породах, сохранившихся в земной коре, позволяют судить о том, какими были древние горные системы. Изучая эти породы, геологи могут понять, насколько глубоко они уходили в недра планеты, что, в свою очередь, дает представление о возможной высоте древних гор.

По сути, горы — это участки континентальной коры, вытолкнутые вверх в процессе медленного столкновения тектонических плит. В процессе горообразования часть коры не только поднимается вверх, но и погружается глубоко в недра, говорит Цзии Чжу из Университета Кертина (Австралия). Поэтому предполагается, что самые высокие горы находились там, где земная кора имела наиболее глубокие "корни".

По оценкам геологов, под Гималаями земная кора уходит вглубь на расстояние до 80 километров. Таким образом, самая высокая гора в мире Эверест занимает лишь 14% от толщины той каменной плиты, частью которой она является. Это означает, что существует предел высоты, по достижении которого горы начинают разрушаться под собственным весом.

В результате столкновений тектонических плит возникли крупнейшие и высочайшие горные системы на Земле, включая Гималаи с самой высокой горой в мире под названием Эверест Фото: Unsplash

Гималаи начали формироваться 40–50 миллионов лет назад в результате столкновения Индийской и Евразийской континентальных плит. Подобные столкновения происходили неоднократно. Около 650 миллионов лет назад возникла Трансгондванская супергора – это древний горный хребет на территории современной Восточной Африки. Он появился, когда Африка и Южная Америка столкнулись с Аравией, Индией, Австралией и Антарктидой, образовав суперконтинент Гондвану.

Гондвана впоследствии вновь раскололась, но следы этих гор указывают на то, что их протяженность в три раза превышала длину Гималаев. Предполагается, что горы в древней системе как минимум не уступали Гималаям по высоте, но также могли быть даже выше.

Еще одним претендентом на звание высочайшей горной системы является Гренвильская складчатость, возникшая около 1,3 миллиарда лет назад в процессе формирования суперконтинента Родиния. Ее следы можно увидеть на территории Северной Америки. Но об этой исчезнувшей горной системе известно гораздо меньше.

Если заглянуть в прошлое примерно на 2 миллиарда лет назад, то можно обнаружить свидетельства существования поистине гигантских гор, возникших при формировании суперконтинента Колумбия. Геологи считают, что эти горы могли превышать высоту Эвереста.

Но ученые говорят, что точно определить, какая именно гора была самой высокой на Земле в прошлом практически невозможно, по крайней мере, при нынешнем уровне развития технологий для исследования недр планеты.

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