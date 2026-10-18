Живые "спагетти": на дне Индийского океана обнаружили неизвестное морское чудовище (фото)

Ученые обнаружили три новых вида “червей-спагетти”, которые, как оказалось, относятся к новому роду этих существ с жутким видом.

Обычных людей мог бы испугать внешний вид жутких "червей-спагетти", обитающих на дне Индийского океана. Но ученые наоборот очень обрадовались, когда на большой глубине у побережья острова Рождества и Кокосовых островов в Индийском океане обнаружили совершенно новый род червей, обитающих на морском дне. Результаты исследования опубликованы в журнале Records of the Australian Museum, пишет ScienceAlert.

При жизни Terebellosuctoria jimii имеет ярко-оранжевый оттенок Фото: ScienceAlert

Странных существ, обитающих на дне океана, называют "червями-спагетти" ведь из мягкого тела, которое всю жизнь проводит в защитной трубке, извивается целая сеть похожих на спагетти отростков. На самом деле, несмотря на свой пугающий вид, эти существа довольно безобидные. Они относятся к семейству Terebellidae и являются дальними родственниками обычных дождевых червей. Они выпускают свои щупальца, те самые "спагетти", для поиска пищи на дне.

Terebellosuctoria keelingensis. Ни один из этих червей не отличается особо крупными размерами Фото: ScienceAlert

Во время очередной экспедиции биологи обнаружили множество новых видов. Некоторые из них уже описаны, другие же пока ожидают своего официального научного описания. Среди обнаруженных существ особо выделялись два вида червей. Их обнаружили на глубине от 460 до 670 метров. Когда червей извлекли из защитных трубок, выяснилось, что на нижней стороне передней части их тела имеются образования, напоминающие присоски. Этих структур нет ни одного другого известного рода "червей-спагетти". Истинное назначение этих присосок остается загадкой.

Terebellosuctoria jimii Фото: ScienceAlert

Анализ ДНК этих странных существ показал, что они принадлежат не просто к двум новым видам, а к целому новому роду Terebellosuctoria. При этом два неизвестных ранее вида получили название Terebellosuctoria jimii и Terebellosuctoria keelingensis.

Также ученые выяснили, что к этому же роду принадлежит существо, обнаруженное ранее на глубине 843 метра у побережья Японии. Этот вид морских червей в 2025 году получил название Lanice spongicola. Но сравнение анатомических особенностей и ДНК этих червей с обнаруженными червями в Индийском океане показало, что на самом деле этот вид стоит называть Terebellosuctoria spongicola.

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