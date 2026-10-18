Полюса Земли меняют свое положение: оказалось, это происходит неожиданно быстро

Вопреки устоявшемуся мнению, истинное блуждание полюсов может происходить скачкообразно и относительно быстро по геологическим меркам.

Согласно новым данным, за последние 320 миллионов лет положение географических полюсов Земли неоднократно менялось. Этот процесс известен как истинное блуждание полюсов. Подобные смещения полюсов могут влиять на климат. Ученые выяснили, что истинное блуждание полюсов может происходить относительно быстро. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, пишет Space.

Сейчас наклон оси нашей планеты составляет 23,4 градуса. Он может периодически меняться на протяжении десятков тысяч лет из-за гравитационного влияния Солнца и других планет. Истинное блуждание полюсов — это не то же самое, что изменение наклона оси вращения Земли. В данном случае угол наклона оси Земли остается неизменным, но земная кора и мантия смещаются относительно самой оси вращения. Это происходит потому, что Земля не является идеальной сферой, а значит у нее существует несколько осей инерции, причем главная из них совпадает с осью вращения.

Чтобы вращение Земли оставалось стабильным, эти оси должны быть сбалансированы. Но тектоника плит может нарушить этот баланс масс, приведя к тому, что в одном полушарии окажется больше континентальной коры, чем в другом. Для восстановления равновесия земная кора и мантия должны отделиться от ядра планеты, которое сохраняет неизменное положение относительно оси вращения. С физической точки зрения, если в одном из полушарий сосредоточено больше континентальной коры, то для достижения баланса кора и мантия могут сместиться, то есть повернуться в соответствующем направлении относительно оси вращения и ядра Земли. В результате положение полюсов меняется. Это называется истинное блуждание полюсов.

Сейчас наклон оси нашей планеты составляет 23,4 градуса. Он может периодически меняться на протяжении десятков тысяч лет из-за гравитационного влияния Солнца и других планет. Истинное блуждание полюсов — это не то же самое, что изменение наклона оси вращения Земли Фото: NASA

Сейчас истинное блуждание полюсов происходит со скоростью 10 сантиметров в год. Однако определить, когда и с какой скоростью этот процесс происходил в прошлом, довольно сложно. В предыдущих исследованиях ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом истинное блуждание полюсов было либо незначительным, либо происходило крайне медленно. Но новые данные опровергают это.

Ученые провели анализ изменений уровня моря на протяжении миллионов лет. Истинное блуждание полюсов должно приводить к возникновению закономерности в изменениях уровня моря, поскольку океаны реагируют на перераспределение массы планеты.

С помощью статистического моделирования ученые обнаружили четыре периода истинного блуждания полюсов за последние 320 миллионов лет. Такие процессы происходили в юрском периоде (190–200 миллионов лет назад), на рубеже юрского и мелового периодов (140–150 миллионов лет назад), в меловом периоде (90–100 миллионов лет назад), а также в интервале между 30 миллионов и 20 миллионов лет назад.

Результаты исследования показывают, что, вопреки устоявшемуся мнению, истинное блуждание полюсов может происходить скачкообразно и относительно быстро. В такие периоды полюса смещались со скоростью до 0,6 градуса за миллион лет относительно оси вращения планеты. В геологическом масштабе это довольно большая скорость смещения.

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