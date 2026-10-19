Скільки кроків на день потрібно робити, щоб краще думати: вчені знайшли відповідь

Вчені з’ясували, що фізична активність пов’язана з підтриманням когнітивних функцій людини в нормальному стані.

Підрахунок кількості кроків — це простий спосіб відстежувати свою фізичну активність. Цей показник також може дати уявлення про стан уваги та здатність приймати рішення. Вчені проаналізували дані про рівень активності та результати когнітивних тестів, зібрані протягом 14 років у 3093 дорослих мешканців США, щоб з’ясувати, як повсякденна рухова активність пов’язана з розумовими процесами. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише ScienceAlert.

У дослідженні брали участь люди віком від 18 до 93 років, середній вік становив 58 років. Вчені використовували дані з фітнес-трекерів для відстеження фізичної активності. Також учасники пройшли серію когнітивних тестів після завершення дослідження фізичної активності, яке тривало 14 днів.

Чотири завдання в тестах були спрямовані на оцінку стійкості уваги, здатності ігнорувати відволікаючі фактори, уподобань у виборі між негайною та відкладеною винагородою, а також здатності розпізнавати емоції за виразом обличчя.

На основі даних про активність учасників було розділено на три групи: у середньому вони робили 5108, 8875 та 14 161 кроків на день. Представники двох більш активних груп показали кращі результати в тестах на стійкість уваги, контроль відволікаючих факторів та прийняття рішень щодо винагороди порівняно з групою з найнижчим рівнем активності.

Підрахунок кількості кроків — це простий спосіб відстежувати свою фізичну активність. Цей показник також може дати уявлення про стан уваги та здатність приймати рішення Фото: Freepik

Ці результати доповнюють наукові дані про зв’язок між кількістю щоденних кроків та здоров’ям. У даному випадку виявлені закономірності стосуються когнітивних функцій, які можуть бути корисними у повсякденному житті.

Наприклад, це здатність зберігати концентрацію на роботі, утримання від імпульсивних рішень, а також дотримання довгострокових цілей, наприклад, накопичення грошей, зазначають вчені.

Однак кількість щоденних кроків не дозволяє встановити будь-який щоденний цільовий показник для поліпшення уваги та розумових процесів. За словами вчених, дослідження мало спостережний характер і не було спрямоване на визначення оптимальної кількості кроків на день для підтримки когнітивного здоров’я.

Оскільки когнітивні здібності оцінювалися лише один раз, автори дослідження не змогли визначити, чи покращилися вони в учасників, чи, навпаки, погіршилися. До того ж, когнітивні здібності, якими люди вже володіли, могли впливати на рівень їхньої фізичної активності.

Результати дослідження підтверджують наявність зв’язку між тривалою фізичною активністю та рівнем когнітивних навичок, але вони не доводять, що саме фізична активність сприяє поліпшенню когнітивних функцій, зазначають вчені.

Подальше дослідження має допомогти вченим з’ясувати, чи пов’язане підтримання фізичної активності зі змінами рівня уваги та інших розумових здібностей із плином часу.

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