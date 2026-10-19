NASA відправило на орбіту мозок і серце людини: на МКС помітили істот, небезпечних для людей

Під час тривалих космічних місій на астронавтів чекає чимало загроз для здоров’я. Вчені прагнуть знайти спосіб боротьби з ними.

У рамках нещодавньої місії з постачання Міжнародної космічної станції (МКС) NASA відправила в космос близько 2850 кг вантажу. Серед доставлених матеріалів є експерименти, покликані дослідити зміни, що відбуваються з людським мозком у космосі, а також із серцем. Ще один експеримент спрямований на вивчення захисту людей у космосі від небезпечних мікроорганізмів, які виявлено на МКС. Вантаж було доставлено на орбіту на борту космічного корабля Dragon 15 жовтня 2026 року, пише Discover Magazine.

Нові експерименти спрямовані на підтримку здоров’я астронавтів під час тривалих космічних польотів. Зокрема, вони присвячені вивченню стану головного мозку та серця людини в умовах космосу. NASA хоче з'ясувати, які зміни можуть відбуватися в цих життєво важливих органах, адже в найближчому майбутньому плануються постійні місії на Місяць, а потім і перші польоти астронавтів на Марс.

На МКС прибули моделі людського мозку, вирощені в лабораторії. Експеримент AVATAR-ORg1 допоможе з’ясувати, як можуть змінитися тканини мозку в космосі, а також сприятиме розробці методів захисту здоров’я мозку астронавтів.

На борту МКС виявлено бактерії, небезпечні для людей Фото: solar-system

Експеримент MINDS із моделями людського мозку допоможе з’ясувати взаємозв’язок між запальними процесами та нейродегенеративними захворюваннями. Нові дані допоможуть у пошуку методів лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона та розсіяного склерозу.

У рамках експерименту Stellar Spheroids буде досліджуватися вплив невагомості на функціонування моделей тканин людського серця, вирощених у лабораторії. Це допоможе краще зрозуміти, що відбувається з серцем людини в умовах космосу.

У рамках експерименту GEARS будуть досліджені два види бактерій, стійких до антибіотиків: Enterococcus faecalis та Enterococcus faecium. Їх було виявлено на борту МКС, і вони можуть становити загрозу для людей. Результати експерименту дозволять зрозуміти, як на космічних кораблях розвиваються бактерії, стійкі до антибіотиків, а також допоможуть захистити астронавтів від хвороб під час тривалих польотів у космосі.

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