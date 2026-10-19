NASA отправило на орбиту мозг и сердце человека: на МКС замечены опасные для людей существа

Во время длительных космических миссий астронавтов ожидает немало угроз для здоровья. Ученые хотят найти способ борьбы с ними.

В рамках недавней миссии по снабжению Международной космической станции (МКС) NASA отправило в космос коло 2850 кг груза. Среди доставленных материалов есть эксперименты, призванные изучить изменения, происходящие с человеческим мозгом в космосе, а также сердцем. Еще один эксперимент направлен на изучение защиты людей в космосе от опасных микроорганизмов, которые обнаружены на МКС. Груз был доставлен на орбиту на борту космического корабля Dragon 15 октября 2026 года, пишет Discover Magazine.

Новые эксперименты направлены на поддержание здоровья астронавтов во время длительных космических полетов. В частности, они посвящены изучению состояния головного мозга и сердца человека в условиях космоса. NASA хочет понять, какие изменения могут происходить в этих жизненно важных органах, ведь в ближайшем будущем планируются постоянные мисси на Луну, а затем и первые полеты астронавтов на Марс.

На МКС прибыли модели человеческого мозга, выращенные в лаборатории. Эксперимент AVATAR-ORg1 поможет выяснить, как могут измениться ткани мозга в космосе, а также поможет разработать методы защиты здоровья мозга у астронавтов.

На борту МКС обнаружены опасные для людей бактерии Фото: NASA

Эксперимент MINDS с моделями человеческого мозга поможет выяснить взаимосвязь между воспалительными процессами и нейродегенеративными заболеваниями. Новые данные помогут в поиске методов лечения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

В рамках эксперимента Stellar Spheroids будет изучаться влияние невесомости на функционирование моделей тканей сердца человека, выращенных в лаборатории. Это поможет лучше понять, что происходит с сердцем человека в условиях космоса.

В рамках эксперимента GEARS будут изучены два вида бактерий, устойчивых к антибиотикам: Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium. Они были обнаружены на борту МКС и могут представлять угрозу для людей. Результаты эксперимента позволят понять, как на космических кораблях развиваются устойчивые к антибиотикам бактерии, а также помогут защитить астронавтов от болезней во время длительных полетов в космосе.

Другие новости науки