Опасный мусор имеет скорость 32 000 км/ч: в космосе появится первый в мире робот-уборщик (фото)

По оценкам экспертов в околоземном пространстве находится более 15 000 обломков спутников и ракет.

Началась разработка первого в мире робота с длинными манипуляторами, предназначенного для сбора космического мусора. Он должен решить растущую проблему опасных для нас обломков, пишет New York Post.

Космическое агентство Великобритании заключило контракт на сумму 81 миллион долларов с аэрокосмической компанией ClearSpace. Он предусматривает создание специальных роботизированных космических аппаратов с длинными манипуляторами, которые должны собрать космический мусор на околоземной орбите и утилизировать его. В частности, речь идет о вышедших из строя спутниках.

Неработающие космические аппараты на околоземной орбите представляют большую угрозу для действующих спутников, обеспечивающих работу GPS, связи и других жизненно важных сервисов.

Новая миссия получила название Active Debris Removal Programme. Она должна к 2032 году ликвидировать два вышедших из строя спутника. Специальные космические аппараты обнаружат цели, а затем, используя четыре манипулятора, захватят неисправные спутники. После этого роботы-уборщики направят их в нижние слои атмосферы, где те сгорят.

Специальные космические аппараты обнаружат цели, а затем, используя четыре манипулятора, захватят неисправные спутники. После этого роботы-уборщики направят их в нижние слои атмосферы, где те сгорят Фото: New York Post

Если миссия пройдет успешно, то это станет первым в истории случаем, когда один космический аппарат утилизирует более одного спутника подобным образом. При этом космических уборщиков можно будет заправлять снова топливом, и они могут долго продолжать свою работу по очистке космоса от опасного мусора.

Согласно расчетам экспертов, из 33 269 отслеживаемых объектов на околоземной орбите, 15 587 являются обломками спутников и ракет. Этот космический мусор может перемещаться со скоростью до 32 000 км/ч, что создает огромную угрозу для работающих аппаратов и Международной космической станции (МКС).

Из-за резкого увеличения числа запусков ракет космос вероятность того, что кто-то может пострадать от обломков, падающих на Землю при входе в атмосферу, может вырасти в геометрической прогрессии в ближайшие годы. Она может составлять до 30%, считают эксперты.

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