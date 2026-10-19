Небезпечне сміття має швидкість 32 000 км/год: у космосі з'явиться перший у світі робот-прибиральник (фото)

За оцінками експертів, у навколоземному просторі перебуває понад 15 000 уламків супутників і ракет.

Розпочалася розробка першого у світі робота з довгими маніпуляторами, призначеного для збору космічного сміття. Він має вирішити проблему, що дедалі загострюється, — уламків, які становлять небезпеку для нас, пише New York Post.

Космічне агентство Великої Британії уклало контракт на суму 81 мільйон доларів з аерокосмічною компанією ClearSpace. Він передбачає створення спеціальних роботизованих космічних апаратів з довгими маніпуляторами, які мають зібрати космічне сміття на навколоземній орбіті та утилізувати його. Зокрема, йдеться про супутники, що вийшли з ладу.

Непрацюючі космічні апарати на навколоземній орбіті становлять серйозну загрозу для діючих супутників, які забезпечують функціонування GPS, зв’язку та інших життєво важливих послуг.

Нова місія отримала назву Active Debris Removal Programme. До 2032 року вона має ліквідувати два супутники, що вийшли з ладу. Спеціальні космічні апарати виявлять цілі, а потім, використовуючи чотири маніпулятори, захоплять несправні супутники. Після цього роботи-прибиральники направлять їх у нижні шари атмосфери, де ті згорять.

Спеціальні космічні апарати виявлять цілі, а потім, за допомогою чотирьох маніпуляторів, захоплять несправні супутники. Після цього роботи-прибиральники направлять їх у нижні шари атмосфери, де вони згорять Фото: New York Post

Якщо місія завершиться успішно, це стане першим у історії випадком, коли один космічний апарат утилізує більше ніж один супутник таким чином. При цьому космічних "прибиральників" можна буде заправляти паливом знову, і вони зможуть тривалий час продовжувати свою роботу з очищення космосу від небезпечного сміття.

Згідно з розрахунками експертів, із 33 269 об’єктів, що відстежуються на навколоземній орбіті, 15 587 є уламками супутників і ракет. Це космічне сміття може рухатися зі швидкістю до 32 000 км/год, що створює величезну загрозу для діючих апаратів та Міжнародної космічної станції (МКС).

Через різке збільшення кількості запусків ракет у космос ймовірність того, що хтось може постраждати від уламків, які падають на Землю під час входу в атмосферу, може зрости в геометричній прогресії в найближчі роки. Вона може становити до 30%, вважають експерти.

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