Сколько шагов в день нужно делать, чтобы лучше думать: ученые нашли ответ

Ученые выяснили, что физическая активность связана с поддержанием когнитивных функций человека в нормальном состоянии.

Подсчет количества шагов — это простой способ отслеживать свою физическую активность. Этот показатель может также дать представление о состоянии внимания и способности принимать решения. Ученые проанализировали данные об уровне активности и результатах когнитивных тестов, собранные за 14 лет у 3093 взрослых жителей США, чтобы выяснить, как повседневная двигательная активность связана с мыслительными процессами. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет ScienceAlert.

В исследование принимали участие люди в возрасте от 18 до 93 лет, средний возраст составил 58 лет. Ученые использовали данные с фитнес-трекеров для отслеживания физической активности. Также участники прошли серию когнитивных тестов после окончания исследования физической активности, которое заняло 14 дет.

Четыре задания в тестах были направлены на оценку устойчивости внимания, способности игнорировать отвлекающие факторы, предпочтений в выборе между немедленным и отложенным вознаграждением, а также способности распознавать эмоции по выражению лица.

На основе данных об активности участников разделили на три группы: в среднем они совершали 5108, 8875 и 14 161 шагов в день. Представители двух более активных групп показали лучшие результаты в тестах на устойчивость внимания, контроль отвлекающих факторов и принятие решений о вознаграждении по сравнению с группой с наименьшим уровнем активности.

Подсчет количества шагов — это простой способ отслеживать свою физическую активность. Этот показатель может также дать представление о состоянии внимания и способности принимать решения Фото: Freepik

Эти результаты дополняют научные данные о связи между количеством ежедневных шагов и здоровьем. В данном случае выявленные закономерности затрагивают когнитивные функции, которые могут быть полезны в повседневной жизни.

Например, это способность сохранять концентрацию на работе, отказ от импульсивных решений, а также следование долгосрочным целям, например, накоплению денег, говорят ученые.

Но количество ежедневных шагов не позволяет установить какой-либо ежедневный целевой показатель для улучшения внимания и мыслительных процессов. По словам ученых, исследование носило наблюдательный характер и не было направлено на определение оптимального количества шагов в день для поддержания когнитивного здоровья.

Поскольку когнитивные способности оценивались лишь один раз, авторы исследования не смогли определить, улучшились они у участников или, наоборот, ухудшились. К тому же, уже имеющиеся у людей когнитивные способности могли влиять на уровень их физической активности.

Результаты исследования подтверждают наличие связи между долгосрочной физической активностью и уровнем когнитивных навыков, но они не доказывают, что именно физическая активность способствует улучшению когнитивных функций, отмечают ученые.

Дальнейшее исследование должно помочь ученым выяснить, связано ли поддержание физической активности с изменениями уровня внимания и других мыслительных способностей с течением времени.

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