Невдалий маневр: китайська ракета впала з орбіти на територію США (фото)

Експерти вважають, що фермер виявив уламки китайської ракети "Чжуцюе-2E", яка ще у вересні вивела на навколоземну орбіту нову партію інтернет-супутників.

15 вересня китайська ракета "Чжуцюе-2E" (Zhuque-2E) вивела на орбіту 10 інтернет-супутників, а потім її перший ступінь знову увійшов в атмосферу Землі. Він мав там повністю згоріти. Але кілька днів тому фермер у сільській місцевості штату Міннесота (США) виявив щось незвичайне під час збирання врожаю кукурудзи: круглий металевий об’єкт діаметром приблизно 3,5 метра. Експерти вважають, що це уламки китайської ракети "Чжуцюе-2E", створеної компанією LandSpace, пише Arstechnica.

Китайська ракета "Чжуцюе-2E", запущена 15 вересня, вивела на орбіту 10 нових інтернет-супутників для супутникової групи Qianfan. Це китайський аналог групи Starlink від компанії SpaceX. На орбіті вже перебувають 258 супутників, але Китай планує розширити угруповання до 15 000 космічних апаратів.

Приблизно через півгодини після старту ракета вивела супутники на орбіту висотою близько 900 кілометрів. Після відокремлення корисного навантаження верхній ступінь ракети так і не здійснив повного оберту навколо Землі та впав назад в атмосферу, де мав згоріти. Однак експерти вважають, що він згорів не повністю.

Фермер у штаті Міннесота виявив на своєму кукурудзяному полі те, що експерти вважають уламком китайської ракети, який пролежав там понад місяць Фото: arstechnica.com

Фермер у штаті Міннесота виявив на своєму кукурудзяному полі те, що експерти вважають уламком китайської ракети, який пролежав там понад місяць. Особливість цієї знахідки полягає в тому, що уламок більший за більшість об’єктів, які "виживають" під час входу в атмосферу, а також у тому, що він належить ракеті, яка впала на Землю того ж дня, коли її було запущено.

Діаметр верхнього ступеня ракети "Чжуцюе-2E" становить близько 3,5 метра, що відповідає розмірам об’єкта, виявленого у штаті Міннесота.

Компанія LandSpace поки що публічно не прокоментувала падіння уламків своєї ракети на територію США. Зазвичай під час утилізації ракет їх направляють в атмосферу над океаном. Експерти вважають, що інцидент 15 вересня, можливо, став наслідком невдалого маневру зі сходження з орбіти верхнього ступеня ракети.

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