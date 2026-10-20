Уран и Нептун появились не там, где они находятся: это не планеты-близнецы (фото)

Несмотря на то, что две последние планеты Солнечной системы считаются близнецами, исследование показало, что возникли они в разных местах.

Астрономы изучили атмосферы Урана и Нептуна и обнаружили, что их химический состав отличается. Это значит, что самые далекие планеты Солнечной системы, вероятно, сформировались миллиарды лет назад в разных частях Солнечной системы. Таким образом это бросает вызов давней теории о том, что Уран и Нептун сформировались рядом, а потому их называют планетами-близнецами. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Уран и Нептун являются наименее изученными планетами Солнечной системы, ведь они находятся дальше всего от Солнца. Всего один космический аппарат, "Вояджер-2", изучал их с близкого расстояния во второй половине 1980-х годов.

Изучать глубокие слои атмосферы Урана и Нептуна невозможно с помощью наземных и космических телескопов, ведь они скрыты плотными облаками. Но ос составе недр двух планет можно косвенно судить с помощью определенных химических соединений, которые видны в верхних слоях атмосферы двух ледяных гигантов.

Например, это можно сделать с помощью монооксида углерода (CO), который образуется в глубоких слоях атмосферы и переносится в более высокие слои. Концентрация этого вещества дает представление о процессах, которые происходят в недрах ледяных гигантов, говорят астрономы.

Уран. Фотография космического телесопа Уэбб Фото: NASA

В результате исследования ученые смогли выяснить соотношение углерода и кислорода в недрах Урана и Нептуна. Это соотношение выступает своего рода химическим отпечатком того материала, из которого сформировались обе планеты.

Нептун. Фотография космического телесопа Уэбб Фото: Space Telescope Science Institut/ESA/Webb

Оказалось, что у Нептуна больше кислорода, чем у Урана. Таким образом соотношение углерода и кислорода на Нептуне ниже, чему соседней планеты. Но этого не должно быть, ведь давняя теория предполагает, что обе планеты сформировались из материалов одинакового химического состава в одном и том же месте в протопланетном диске из газа пыли, окружавшем Солнца более 4,5 миллиарда лет назад.

Авторы исследования пришли к выводу, что Урана и Нептун имеют разную историю происхождения. Возможно, Уран сформировался близко к тому месту, где он находится сейчас, то есть на расстоянии около трех миллиардов километров от Земли, затем переместился на нынешнюю орбиту. В то же время Нептун, как считают ученые, вероятно, сформировался намного ближе к Солнцу, где материал был насыщен кислородом. Затем планета переместилась на свое нынешнее местоположение, то есть на расстояние примерно 4,5 миллиарда километров от Земли. Это могло произойти, ведь наблюдения за другими планетными системами показывают, что миграции планет происходят.

И все же для подтверждения данных выводов необходимо снова изучить Уран и Нептун с близкого расстояния с помощью более современных приборов. Но пока NASA не планирует такой миссии.

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