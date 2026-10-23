Обнаружена огромная Земля 2.0: космическая загадка получила неожиданное решение

Астрономы изучили 8 гигантских планет, которые могут быть каменистыми мирами с массой в 10 раз большей, чем у Земли. Результат оказался неожиданным.

Некоторые из самых тяжелых каменистых планет, о которых известно астрономам, на самом деле не такие массивные, как казалось. Так называемые "мегаземли", то есть каменистые планеты, масса которых превышает массу Земли в 10 раз, скорее всего являются иллюзией, вызванной активностью их звезд. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Согласно существующим теориям, полностью каменистая планета, как Земля, перестает быть таковой, если ее масса выше в 4 – 5 раз, чем у нашей планеты. Такой мир притягивает себе в процессе формования огромную газовую оболочку и фактические превращается в газового гиганта с огромным каменистым ядром.

Но астрономы обнаружили несколько планет, которые, как считается являются полностью каменистыми, у них нет огромной газовой оболочки, и их масса в как минимум в 10 раз превышает массу Земли. Но теоретически таких планет не должно существовать.

Астрономы изучили 8 планет WASP-84 c, TOI-1347 b, TOI-2322 c, HD 63433 b, GJ 523 b, TOI-815 c, HD 18599 b и GJ 143 b, которых относят к классу "мегаземля", ведь они считаются полностью каменистыми, но имеют огромный размер, и их масса превышает земную как минимум в 10 раз.

Сейчас массу планет определяют с помощью изучения их градационного влияния на свои звезды. Чем выше "колебания" звезды, тем выше масса планеты. Но авторы исследования пришли к выводу, что показатели массы планет могут быть искажены активностью их звезд, то есть звездными вспышками и появлением звездных пятен. Они вызывают похожие "колебания" звезды, что можно принять за сильное гравитационное влияние планеты. Это значит, что оценка массы огромной планеты может быть неправильной и на самом деле это маленький мир.

Согласно исследованию, вероятность того, что огромная "мегаземля" может сформироваться возле молодой звезды составляет менее 1%.

Астрономы пришли к выводу, что кажущаяся огромная масса планет может быть следствием активности их звезд. А значит, полностью каменисты планеты класса "мегаземля" скорее всего не существуют. Их масса намного меньше, чем показывают текущие оценки.

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