Задача трех тел. Обнаружена реальная трехзвездная система: не такая, как в известной книге

Астрономы открыли чрезвычайно редкую трехзвездную систему. Она совсем не похожа на ту, что описал писатель-фантаст Лю Цысинь.

В научно-фантастическом бестселлере китайского писателя Лю Цысиня "Задача трех тел" три солнца ввергают обреченную планету в хаос. Китайские астрономы с помощью радиотелескопа FAST обнаружили реальную тройную звездную систему, которая отличается от той, что описана в романе. На расстоянии 7000 световых лет от нас в одной системе находятся связанные гравитацией две "мертвые" звезды и одна "живая". Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет South China Morning Post.

Системы, состоящие из трех звезд, не являются редкостью. Но чрезвычайно редкими звездными системами являются те, что имеют в своем составе миллисекундный пульсар. Это разновидность нейтронной звезды с очень быстрым вращением, которая представляет собой очень плотную сферу из нейтронов диаметром примерно 20 км, но ее масса больше массы Солнца. Такие звезды возникают после того, как обычные массивные звезды умирают и взрываются сверхновой. Такие системы являются чрезвычайно редкими, ведь взрыв сверхновой может разрушить гравитационную связь между звездами в системе.

Именно такую систему, состоящую из пульсара, а также из белого карлика и звезды, похожей на Солнце, обнаружили астрономы. Пульсары выпускают радиоволны, с помощью которых можно получить представление об этих мертвых звездах и окружающем их пространстве. Также астрономы использовали оптические телескопы для исследования новой системы.

FAST - крупнейший в мире радиотелескоп с одной чашей, расположен на юго-западе Китая Фото: BBC

Белый карлик, как и пульсар также представляет собой "мертвую" звезду. Такие объекты размером с Землю, но с массой Солнца, возникают после смерти звезд, похожих на Солнце. По словам ученых, это лишь вторая известная астрономам подобная тройная звездная система. Первая была обнаружена 12 лет назад. Но в той системе все звезды являются "мертвыми".

Согласно исследованию, пульсар вращается вокруг своей оси со скоростью более 300 оборотов в секунду. Каждые восемь дней он совершает полный оборот вокруг белого карлика. А каждые 73,5 года полный оборот вокруг этих двух "мертвых" звезд совершает звезда, похожая на Солнце.

Астрономы считают, что изначально три звезды возникли одновременно из одного газового облака, но их первоначальные массы были разными, а потому они старели с разной скоростью. Самая массивная звезда, масса которой была примерно в 20 раз больше массы Солнца, первой взорвалась сверхновой и ставила после себя пульсар. Затем после смерти менее массивной звезды появился белый карлик. Но самая маленькая звезда продолжает свою жизнь, но и она умрет. В итоге эта система станет похожа на ту, что была обнаружена в 2014 году.

Подобные системы предоставляют астрономам уникальную возможность изучить эволюцию звезд и проверить теории гравитации. В частности, ключевого момента общей теории относительности Эйнштейна — сильного принципа эквивалентности. Согласно ему, все объекты падают одинаково, и не важно это пылинка, или звезда.

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