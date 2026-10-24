Нові файли Пентагону про НЛО свідчать, що таємничий "чорний трикутник" помітили над об'єктом у США

Пентагон оприлюднив нові документи про спостереження НЛО, один з яких свідчить про появу невідомого "чорного трикутника" над об'єктом зі стратегічним значенням у США. Загадковий об'єкт рухався дуже швидко й безшумно.

Двоє високопоставлених американських військових спостерігачів стверджують, що на початку цього року спостерігали у небі на заході Сполучених Штатів неідентифікований об'єкт, який не мав жодних ознак військового літака. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на нові файли Пентагону щодо НЛО, які було оприлюднено у п'ятницю, 23 жовтня.

Що бачили у небі

У звіті посадовців для Міністерства оборони США йдеться, що невідоме судно у небі мало форму трикутника й було повністю чорним. Воно пролетіло над місцем, яке було перекреслене у файлі, й зникло за лічені секунди. Ці свідчення належать спостерігачам, які володіють "великим оперативним досвідом роботи разом із урядовими установами".

"Неідентифіковане аномальне явище", яким очевидці назвали об'єкт, нагадувало безпілотник з дельтаподібним крилом, розмах якого становив від 2,75 до 4,5 метра. За оцінками дослідників, він рухався з приблизною швидкістю у 1800 миль на годину (або ж 2896,82 кілометра на годину).

Чому фахівці висловлюють сумніви щодо нових файлів Пентагону

Водночас видання звернуло увагу, що у документі про цей випадок немає правдивих кадрів (фото чи відео) фіксації згаданого трикутника у небі, на відміну від багатьох інших файлів. Натомість у звіті міститься дев’ять однакових зображень одного й того самого невпізнаного каньйону з крихітними трикутними силуетами, зробленими так, щоб імітувати його рух.

"Це справді виглядає не більше ніж як чорний трикутник, накладений на пейзажний фон для ілюстрації звіту. Я не думаю, що це дійсно додає чогось суттєвого до самого звіту", — так прокоментував звіт у коментарі журналістам Грег Егігіан, професор історії та біоетики в Університеті штату Пенсільванія.

У матеріалі йдеться, що останнім часом нові звіти Міністерства оборони США про спостереження НЛО "помітно збіднішали" у порівнянні із тим, що було від початку публікацій цих файлів. Загалом оприлюднені в п’ятницю матеріали містили менше ніж 25 текстових документів. Примітно, що у жодному із них відео та зображень не було.

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