"Инопланетный разум" живет в океане: названо наиболее странное животное в толще воды

Ученые отмечают, что кальмары оказались еще более инопланетными существами, чем считалось ранее — головоногие обладают уникальной способностью.

Головоногие моллюски, в том числе и кальмары, вероятно, ближе всего стоят к тому, что мы могли бы назвать "инопланетным разумом": их эволюционная линия развивалась совершенно иначе, в ином мире, скрытом под толщей воды. И все же, несмотря на сложное устройство нашего мозга и тела, все мы — результат непрерывного процесса изменений, пишет Science Alert.

У людей и других животных постоянно происходит своего рода перетасовка транскриптома — временная и обратимая модификация РНК, осуществляемая с помощью фермента аденозиндезаминазы. По словам ученых, ни одно другое существо не справляется с этой задачей столь мастерски, как это делают головоногие моллюски.

Теперь новое исследование показывает, что РНК этих моллюсков обладает невероятной пластичностью. В результате, возникают измененные белки, которые порой наделяют организм выдающимися биологическими способностями.

В ходе исследования команда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучила протеом — полный набор примерно из 24 000 белков у длинноперого кальмара (Doryteuthis pealeii). Таким образом, ученые хотели понять, к чему именно приводят такие модификации. Пожалуй, самым неожиданным открытием стал масштаб последствий этого редактирования.

По словам ведущего автора исследования, специалиста в области клеточной и молекулярной биологии Джека Моена, им с коллегами удалось обнаружить, что изменения затрагивают активность, стабильность и локализацию белков, а также то, как они взаимодействуют друг с другом. Более того, эти процессы влияют даже на состояние клеточных органелл.

Отметим, что до этого исследования о подобных процессах было известно немного. По словам авторов исследования, ранее уже было установлен, что такие изменения могут влиять на передачу сигналов в центральной нервной система.

Ученые также изучили около 8000 участков редактирования в более чем 2000 различных белков, обнаруженных в зрительных долях и жабрах кальмара. Это позволило сравнить активность редактирования РНК в сложно устроенном мозге кальмара и в его дыхательном органе, выполняющем, по сути, "вспомогательные" функции

Результаты показывают, что зрительная доля, отвечающая за восприятие окружающего мира и реакцию на него, составляет значительную часть центральной нервной системы кальмара. Любопытно, что именно здесь наблюдается наиболее интенсивное и сложное редактирование. Более того, ученые также обнаружили, что головоногие, похоже, также способны создавать новые белковые последовательности.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что полученные результаты показывают, что головоногие моллюски — еще более инопланетные существа, чем мы считали ранее. На самом деле они обладают уникальным, ни с чем не сравнимым уровнем генетической гибкости.

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