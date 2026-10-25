Ничего подобного мир не видел ранее: NASA показало, насколько сильным станет Эль-Ниньо в этом году

NASA опубликовало спутниковые снимки 1997, 2015 и 2026 годов, демонстрируя, насколько мощным обещает стать климатическое явление этого года.

Эль-Ниньо в Тихом океане возникает каждые два-семь лет, однако ученые ожидают, что климатическое событие этого года обещает стать самым интенсивным из всех, которые нам доводилось наблюдать. Теперь NASA представило спутниковые снимки разных годов, чтобы показать, насколько в действительности масштабным является нынешнее Супер-Эль-Ниньо, пишет Daily Mail.

Недавно агентство опубликовало спутниковые снимки двух предыдущих Эль-Ниньо — 1997 и 2015 годов — в сопоставлении с данными по нынешнему явлению, чтобы показать, как развивались эти процессы. Результаты указывают на то, что в отличие от 1997 года, нынешнее Эль-Ниньо началось значительно более стремительно.

Еще более тревожно, что, судя по прогнозам, нынешнее Эль-Ниньо, вероятно, может оказаться еще мощнее, чем события 1997 и 2015 годов. В то же время, прошлые явления, как известно, привели к масштабным пожарам в Индонезии и Амазонии, засухе на юге Африки и прибрежным наводнениям в Южной Калифорнии.

По словам научного сотрудника проектов по изучению уровня моря в Лаборатории реактивного движения NASA Джоша Уиллиса, сегодня спутники позволяют заглянуть в прошлое и сравнить нынешнее явление с тем, что происходило в прошлом. Увы, выводы кажутся весьма тревожными: нынешнее явление будет еще масштабнее.

Отметим, Эль-Ниньо — это часть естественного климатического цикла, который повторяется примерно каждые два-семь лет и приводит к тому, что вода в экваториальной части Тихого океана становится значительно теплее обычного. Это, в свою очередь, влияет на климат по всему земному шару.

В 2015 году (на снимке) теплые воды вдоль экватора не придвинулись к Южной Америке в той же мере, как в другие годы Фото: NASA

Ученые отмечают, что каждое Эль-Ниньо развивается благодаря механизму обратной связи между атмосферой и океаном. В обычных условиях пассаты удерживают теплые водные массы в западной части Тихого океана, из-за чего уровень воды там выше, чем на востоке. Однако когда эти ветры ослабевают, теплые воды начинают перемещаться в восточном направлении.

Увы, цикл усиливается по мере того, как вода продолжает нагреваться и скапливаться в центральной и восточной частях Тихого океана. В результате, хотя все эпизоды Эль-Ниньо формируются по одному и тому же сценарию, каждый из них обладает своими уникальными особенностями.

В недавнем исследовании ученые сосредоточились на выяснении того, насколько мощным будет Эль-Ниньо нынешнего года. Для этого специалисты NASA проанализировали спутниковые альтиметрические снимки явлений 1997–1998 и 2015–2016 годов — событий, которые в NASA называют "тяжеловесами" прошлого.

Анализ снимков показывает, что по состоянию на октябрь нынешний Эль-Ниньо по своему характеру напоминает явление 1997 года. Наблюдается схожий наклон уровня океана — пониженный на западе и повышенный на востоке, — а также распространение массы теплой воды вплоть до побережья Южной Америки. Для сравнения, в 2015 году теплая вода вдоль экватора не приближалась к Южной Америке, как в другие рассматриваемые периоды.

Что касается нынешнего года, то, по оценке NASA, истинный масштаб последствий этой зимой пока остается неясным. Однако ученые считают, что явление, вероятно, достигнет невиданных ранее масштабов.

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