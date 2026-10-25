Світ ще ніколи не бачив нічого подібного: NASA продемонструвало, наскільки сильним буде Ель-Ніньйо цього року

NASA опублікувало супутникові знімки 1997, 2015 та 2026 років, продемонструвавши, наскільки потужним обіцяє стати кліматичне явище цього року.

Ель-Ніньйо у Тихому океані виникає кожні два-сім років, проте вчені очікують, що цьогорічне кліматичне явище обіцяє стати найінтенсивнішим із усіх, які нам доводилося спостерігати. Тепер NASA оприлюднило супутникові знімки різних років, щоб показати, наскільки насправді масштабним є нинішнє Супер-Ель-Ніньйо, пише Daily Mail.

Нещодавно агентство опублікувало супутникові знімки двох попередніх явищ Ель-Ніньйо — 1997 та 2015 років — у порівнянні з даними щодо нинішнього явища, щоб показати, як розвивалися ці процеси. Результати вказують на те, що, на відміну від 1997 року, нинішнє Ель-Ніньйо розпочалося значно стрімкіше.

Ще більш тривожним є те, що, судячи з прогнозів, нинішнє явище Ель-Ніньйо, ймовірно, може виявитися ще потужнішим, ніж події 1997 та 2015 років. Водночас, як відомо, попередні явища призвели до масштабних пожеж в Індонезії та Амазонії, посухи на півдні Африки та прибережних повеней у Південній Каліфорнії.

За словами наукового співробітника проектів з вивчення рівня моря в Лабораторії реактивного руху NASA Джоша Вілліса, сьогодні супутники дають змогу зазирнути в минуле та порівняти нинішнє явище з тим, що відбувалося раніше. На жаль, висновки видаються досить тривожними: нинішнє явище буде ще масштабнішим.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це частина природного кліматичного циклу, який повторюється приблизно кожні два-сім років і призводить до того, що вода в екваторіальній частині Тихого океану стає значно теплішою, ніж зазвичай. Це, у свою чергу, впливає на клімат по всій земній кулі.

У 2015 році (на знімку) теплі води вздовж екватора не наблизилися до Південної Америки так само, як у інші роки Фото: NASA

Вчені зазначають, що кожне явище Ель-Ніньйо розвивається завдяки механізму зворотного зв’язку між атмосферою та океаном. За звичайних умов пасати утримують теплі водні маси в західній частині Тихого океану, через що рівень води там вищий, ніж на сході. Однак коли ці вітри слабшають, теплі води починають переміщатися у східному напрямку.

На жаль, цей цикл посилюється у міру того, як вода продовжує нагріватися й накопичуватися в центральній та східній частинах Тихого океану. Як наслідок, хоча всі епізоди Ель-Ніньйо формуються за одним і тим самим сценарієм, кожен із них має свої унікальні особливості.

У недавньому дослідженні вчені зосередилися на з’ясуванні того, наскільки потужним буде Ель-Ніньйо цього року. Для цього фахівці NASA проаналізували супутникові альтиметричні знімки явищ 1997–1998 та 2015–2016 років — подій, які в NASA називають "важковаговиками" минулого.

Аналіз знімків показує, що станом на жовтень нинішнє Ель-Ніньйо за своїм характером нагадує явище 1997 року. Спостерігається схожий нахил рівня океану — знижений на заході та підвищений на сході, — а також поширення маси теплої води аж до узбережжя Південної Америки. Для порівняння, у 2015 році тепла вода вздовж екватора не наближалася до Південної Америки, як і в інші розглянуті періоди.

Що стосується цього року, то, за оцінками NASA, справжній масштаб наслідків цієї зими поки що залишається незрозумілим. Однак вчені вважають, що це явище, ймовірно, досягне небачених раніше масштабів.

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