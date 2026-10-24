У паливі із затонулих кораблів часів Другої світової війни мешкає щось несподіване (фото)

Вчені виявили, що у паливі, яке витікає з японських кораблів на дні Тихого океану, мешкають незвичайні істоти.

Під час Другої світової війни в ході морських битв у Тихому океані велика кількість військових кораблів пішла на дно. Їхні корпуси руйнуються, і поступово з баків витікає паливо, що там залишилося. Ці токсичні речовини смертельно небезпечні для морських мешканців. Але вчені виявили щось несподіване. Вони дослідили паливо, що витікає з двох затонулих японських кораблів, і виявили напрочуд різноманітне співтовариство бактерій. Результати дослідження опубліковано в журналі Marine Pollution Bulletin, пише ScienceAlert.

На атолі Трук (Мікронезія) у південній частині Тихого океану під час Другої світової війни розташовувалася військово-морська база Японії. У 1944 році її було знищено американцями, і відтоді на дні океану лежать десятки японських кораблів, з яких витікає паливо, смертельно небезпечне для навколишньої екосистеми.

Бочки, які використовувалися для зберігання нафти на борту затонулого корабля Kiyosumi Maru Фото: ScienceAlert

Вчені провели дослідження палива, що витікає з двох суден: нафтового танкера Shinkoku Maru та пасажирсько-вантажного судна Kiyosumi Maru. З суден витікає паливо, що має різний склад вуглеводнів та в’язкість.

Затонулий корабель Kiyosumi Maru Фото: ScienceAlert

Коли вчені провели аналіз палива в лабораторії, вони були здивовані, виявивши, що в ньому процвітає різноманітне бактеріальне співтовариство. І це при тому, що паливо містить хімічні сполуки, токсичні для морських організмів.

Корали всередині корабля Shinkoku Maru Фото: ScienceAlert

Після секвенування ДНК вчені виявили, що в паливі мешкають бактерії, які належать до 1505 видів. При цьому переважну більшість становили протеобактерії. Це найчисленніша група бактерій на Землі, що складається з 1534 видів, а це приблизно третина всіх відомих видів бактерій.

Серед виявлених бактерій були представники видів, які здатні розщеплювати нафтові вуглеводні, використовуючи їх як джерело вуглецю та енергії. Існують певні причини, через які ті чи інші бактерії процвітають у нафтопродуктах, але ще належить з’ясувати, чи є метаболізм вуглеводнів однією з таких причин.

За словами вчених, наявність видів, відомих своїм зв’язком із вуглеводнями, свідчить про те, що це бактеріальне співтовариство сформувалося в умовах тривалого впливу цих токсичних речовин.

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