В топливе с затонувших кораблей времен Второй мировой войны живет нечто неожиданное (фото)

Ученые обнаружили, что в топливе, которое вытекает из японских кораблей на дне Тихого океана, живут необычные существа.

Во время Второй мировой войны в ходе морских сражений в Тихом океане большое количество военных кораблей пошли ко дну. Их корпуса разрушаются, и постепенно из баков вытекает оставшееся там топливо. Эти токсичные вещества смертельно опасны для морских жителей. Но ученые обнаружили нечто неожиданное. Они изучили топливо, вытекающее из двух затонувших японских кораблей, и обнаружили удивительно разнообразное сообщество бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin, пишет ScienceAlert.

На атолле Трук (Микронезия) в южной части Тихом океане размещалась военно-морская база Японии во время Второй мировой войны. В 1944 году она была уничтожена американцами и с тех пор на дне океан лежат десятки японских кораблей, из которых вытекает топливо, смертельно опасное для окружающей экосистемы.

Бочки, которые использовались для хранения нефти на борту затонувшего корабля Kiyosumi Maru Фото: ScienceAlert

Ученые провели исследование топлива, вытекающего из двух кораблей: нефтяного танкера Shinkoku Maru и пассажирско-грузового судна Kiyosumi Maru. Из кораблей вытекает топливо, имеющее разный состав углеводородов и вязкость.

Затонувший корабль Kiyosumi Maru Фото: ScienceAlert

Когда ученые провели анализ топлива в лаборатории, то они удивились, когда обнаружили, что в нем процветает разнообразное сообщество бактерий. И это при том, что в топливе содержаться токсичные для морских организмов химические соединения.

Кораллы внутри корабля Shinkoku Maru Фото: ScienceAlert

После секвенирования ДНК ученые обнаружили, что в топливе обитают бактерии, которые относятся к 1505 видам. При этом подавляющее большинство составили протеобактерии. Это наиболее многочисленная группа бактерий на Земле, состоящая из 1534 видов, а это примерно треть всех известных видов бактерий.

Среди обнаруженных бактерий были представители видов, которые способны расщеплять нефтяные углеводороды, используя их в качестве источника углерода и энергии. Существуют определенные причины, по которым те или иные бактерии процветают в нефтепродуктах, но еще предстоит выяснить, является ли метаболизм углеводородов одной из таких причин.

По словам ученых, присутствие видов, известных своей связью с углеводородами, указывает на то, что данное сообщество бактерий сформировалось в условиях длительного воздействия этих токсичных веществ.

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