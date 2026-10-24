В топливе с затонувших кораблей времен Второй мировой войны живет нечто неожиданное (фото)
Ученые обнаружили, что в топливе, которое вытекает из японских кораблей на дне Тихого океана, живут необычные существа.
Во время Второй мировой войны в ходе морских сражений в Тихом океане большое количество военных кораблей пошли ко дну. Их корпуса разрушаются, и постепенно из баков вытекает оставшееся там топливо. Эти токсичные вещества смертельно опасны для морских жителей. Но ученые обнаружили нечто неожиданное. Они изучили топливо, вытекающее из двух затонувших японских кораблей, и обнаружили удивительно разнообразное сообщество бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin, пишет ScienceAlert.
На атолле Трук (Микронезия) в южной части Тихом океане размещалась военно-морская база Японии во время Второй мировой войны. В 1944 году она была уничтожена американцами и с тех пор на дне океан лежат десятки японских кораблей, из которых вытекает топливо, смертельно опасное для окружающей экосистемы.
Ученые провели исследование топлива, вытекающего из двух кораблей: нефтяного танкера Shinkoku Maru и пассажирско-грузового судна Kiyosumi Maru. Из кораблей вытекает топливо, имеющее разный состав углеводородов и вязкость.
Когда ученые провели анализ топлива в лаборатории, то они удивились, когда обнаружили, что в нем процветает разнообразное сообщество бактерий. И это при том, что в топливе содержаться токсичные для морских организмов химические соединения.
После секвенирования ДНК ученые обнаружили, что в топливе обитают бактерии, которые относятся к 1505 видам. При этом подавляющее большинство составили протеобактерии. Это наиболее многочисленная группа бактерий на Земле, состоящая из 1534 видов, а это примерно треть всех известных видов бактерий.
Среди обнаруженных бактерий были представители видов, которые способны расщеплять нефтяные углеводороды, используя их в качестве источника углерода и энергии. Существуют определенные причины, по которым те или иные бактерии процветают в нефтепродуктах, но еще предстоит выяснить, является ли метаболизм углеводородов одной из таких причин.
По словам ученых, присутствие видов, известных своей связью с углеводородами, указывает на то, что данное сообщество бактерий сформировалось в условиях длительного воздействия этих токсичных веществ.
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