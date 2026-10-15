Подводные раскопки продолжаются: у побережья Турции обнаружили затонувший корабль (фото)

Исследуя затонувший корабль у побережья Турции в Средиземном море, учёные обнаружили керамические сосуды возрастом 4 700 лет. Этот груз свидетельствует о торговых связях между общинами в Восточном Средиземноморье в период ранней бронзовой эпохи.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об этих находках 14 октября. Эти открытия могут помочь исследователям лучше понять морскую торговлю между Анатолией и другими регионами Восточного Средиземноморья почти 5 000 лет назад, пишет Arkeonews.

Учёные из Университета Акдениз впервые зафиксировали затонувший корабль в 2024 году. С тех пор подводный археолог Хакан Ониз возглавляет исследования, направленные на изучение керамики, установление её возможного происхождения и определение того, как эти сосуды могли использоваться.

Ученые из Университета Акдениз зафиксировали затонувший корабль в 2024 году. Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Анализы глины свидетельствуют о том, что некоторые амфоры были изготовлены в мастерских в долине реки Иордан, входящей в состав Древнего Леванта. Эта гипотеза связывает затонувший корабль у острова Кекова с гончарными общинами, расположенными далеко к востоку от средиземноморского побережья Турции.

Подобные сосуды находили на археологических памятниках в Египте, Трое и на Крите. Эти сравнения свидетельствуют о том, что керамические сосуды распространялись в рамках широкой торговой сети ещё в раннем бронзовом веке.

В амфорах, вероятно, перевозили оливковое масло, вино или другие товары. Их плоские днища, боковые ручки и декоративные элементы напоминают керамику, найденную в других регионах Восточного Средиземноморья. Исследователи полагают, что корабль плыл к западу от побережья Леванта, возможно, в направлении Крита или Анатолии.

На данный момент археологи извлекли две амфоры для детального исследования: одну — в 2024 году, а другую — в 2025 году. Различия в составе глины, конструкции и возможных способах использования свидетельствуют о том, что на корабле перевозились емкости, предназначенные для разных целей.

Подобные амфоры находили на археологических памятниках в Египте, Трое и на Крите Фото: Greek Ministry of Culture

Одной из самых необычных находок является амфора с девятью четкими отметками и двумя отверстиями в корпусе. Эрсой предположил, что её использовали в качестве выбивалки для изготовления сыра или масла. Если эта интерпретация окажется верной, эта емкость может стать доказательством того, как готовили пищу на борту древнего торгового корабля.

Переработка молочных продуктов во время плавания дала бы морякам ещё один способ распоряжаться своими запасами провианта. Экипажам, преодолевавшим значительные расстояния вдоль побережья Средиземного моря, требовались практичные способы хранения и приготовления пищи, хотя точная функция этого сосуда остается неопределённой.

Рядом с затонувшим кораблём археологи также обнаружили три каменных якоря. Два из них имеют по три отверстия, а третий — только одно. Однако исследователи пока не установили, принадлежал ли какой-либо из этих якорей затонувшему судну.

Подобные якоря находили в Анатолии, на Кипре, Крите и в Леванте. Сравнение этих предметов может помочь исследователям понять, как ранние мореплаватели оснащали свои корабли и как развивались морские традиции в этом регионе.

Рядом с затонувшим кораблем археологи также обнаружили каменные якоря с отверстиями Фото: Soprintendenza del Mare / Regione Siciliana

Эта находка дополняет археологические свидетельства о морской торговле вдоль южного побережья Турции в раннем бронзовом веке. Груз из Кекови даёт представление о морских традициях, существовавших за столетие до того, как более поздние корабли начали перевозить металлы, предметы роскоши и другие товары через Средиземное море.

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