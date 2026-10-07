Впервые в истории: найдено кольцо-печать с гравировкой Александрийского маяка (фото)

В древней Восточной гавани Александрии археологи обнаружили перстень-печать с гравировкой Александрийского маяка. Это первое известное изображение знаменитой достопримечательности, найденное на подобном артефакте.

Кольцо было найдено на затонувшем острове Антиродос в пределах обширного портового района Александрии — Портус Магнус. Антиродос был частью королевского квартала города, и там находились монументальные сооружения, в частности дворец, описанный античным географом Страбоном, пишет Arkeonews.

На бронзовом кольце выгравирован рисунок, напоминающий изображение Александрийского маяка, встречающееся на римских монетах II века нашей эры. Однако археологи пока не установили точную дату создания самого кольца.

Артефакт был обнаружен в ходе подводных раскопок, проведённых Европейским институтом подводной археологии (IEASM) в сотрудничестве с Генеральным департаментом подводных древностей Египта. Значительная часть древнего района сейчас находится под водами Средиземного моря, сохраняя следы нескольких веков истории Александрии.

На бронзовом кольце выгравировано изображение Александрийского маяка Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта, назвал эту находку исключительной, поскольку ранее перстни-печати с изображением маяка не обнаруживались.

Функция кольца может быть не менее важной, чем изображение, выгравированное на нём. Кольца-печати использовались для идентификации лиц или органов власти, а также для подтверждения подлинности сообщений, документов и контейнеров.

Это дало основания предположить, что изображение маяка было связано с официальной или административной функцией. Кольцо, возможно, принадлежало лицу, занимавшемуся управлением портом, морской связью или деятельностью, связанной с Александрийским маяком.

Учёные выдвинули предположение, что дворец на острове Антиродос мог выполнять административные функции вплоть до II века н. э. Одна из возможных версий заключается в том, что часть этой деятельности была связана с управлением маяком. Кольцо не доказывает этой связи, но место его находки дает археологам ещё одно доказательство для исследования.

Александрийский маяк стал одной из самых известных достопримечательностей античности Фото: Wikimedia Commons

Александрийский маяк стоял на острове Фарос, недалеко от входа в большую гавань города. Построенный в период правления Птолемеев в III веке до н. э., он стал одним из самых известных памятников античности, а впоследствии вошёл в число Семи чудес древнего мира.

Маяк играл важную роль. Его башня помогала морякам распознавать гавань и приближаться к Александрии — одному из главных портов Средиземноморья. Впоследствии этот памятник также стал символом города. На римских монетах маяк продолжали изображать ещё через столетие после его постройки, что свидетельствует о том, насколько тесно он оставался связанным с Александрией.

Антиродос был важной частью древней Александрии. Остров располагался в пределах Портус Магнус и включал дворцы, святилища и другие значительные сооружения. Он входил в политический центр столицы династии Птолемеев ещё до того, как Александрия перешла под власть Рима.

Перстень-печать был найден вместе с другими артефактами, датируемыми IV веком до н. э. — IV веком н. э. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Нынешние исследования охватывают несколько участков Восточной гавани, в частности храм Исиды, дворец и западный холм Антиродоса, остатки обелиска и Тимониум, который традиционно связывают с Марком Антонием.

Кольцо-печать было найдено рядом с остатками керамики и стекла, датируемыми IV веком до н. э. — IV веком н. э. Среди находок — предметы быта, столовая посуда, амфоры, сосуды, бутылки и лампы.

Дальнейшее изучение кольца и окружающих археологических находок может помочь установить, когда оно было изготовлено и какое назначение оно на самом деле имело. На данный момент этот артефакт дает редкую возможность заглянуть в жизнь людей и институтов, действовавших вокруг одного из самых известных памятников античности.

Другие новости науки