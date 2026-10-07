Вперше в історії: знайдено перстень-печатку з гравіюванням Александрійського маяка (фото)

У стародавній Східній гавані Александрії археологи виявили перстень-печатку з гравіюванням Александрійського маяка. Це перше відоме зображення знаменитої пам'ятки, знайдене на такому артефакті.

Перстень знайшли на затонулому острові Антіродос в межах великого портового району Александрії, Портус Магнус. Антіродос був частиною королівського кварталу міста і там знаходилися монументальні споруди, зокрема палац, описаний античним географом Страбоном, пише Arkeonews.

На бронзовому персні вигравіруване зображення, яке нагадує зображення Александрійського маяка, знайдені на римських монетах II століття нашої ери. Однак археологи ще не встановили точної дати створення самого персня.

Артефакт знайшли під час підводних розкопок, проведених Європейським інститутом підводної археології (IEASM) у співпраці з Генеральним департаментом підводних старожитностей Єгипту. Значна частина стародавнього району зараз лежить під водами Середземного моря, зберігаючи залишки кількох століть історії Александрії.

На бронзовому персні вигравіруване зображення Александрійського маяка Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Верховної ради з питань старожитностей Єгипту, назвав цю знахідку винятковою, оскільки раніше перснів-печаток з зображенням маяка не знаходили.

Функція персня може бути не менш важливою, ніж зображення, вигравіруване на ньому. Персні-печатки використовувалися для ідентифікації осіб або органів влади, а також для засвідчення автентичності повідомлень, документів та контейнерів.

Це дало підстави припустити, що зображення маяка було пов'язане з офіційною або адміністративною функцією. Перстень, можливо, належав особі, яка займалася управлінням портом, морським зв'язком або діяльністю, пов'язаною з Александрійським маяком.

Вчені висунули припущення, що палац на острові Антіродос міг зберігати адміністративні функції аж до II століття н. е. Однією з можливих версій є те, що частина цієї діяльності була пов'язана з управлінням маяком. Перстень не доводить цього зв'язку, але місце його знахідки надає археологам ще один доказ для дослідження.

Александрійський маяк став однією із найвідоміших пам'яток античності Фото: Wikimedia Commons

Александрійський маяк стояв на острові Фарос поблизу входу до великої гавані міста. Зведений у період правління Птолемеїв у III столітті до н. е., він став однією із найвідоміших пам'яток античності, а згодом увійшов до числа Семи чудес стародавнього світу.

Маяк відігравав важливу роль. Його вежа допомагала морякам розпізнавати гавань і наближатися до Александрії — одного з головних портів Середземномор'я. Згодом пам'ятка також стала символом міста. Римські монети продовжували зображати маяк ще через століття після його спорудження, що свідчить про те, наскільки тісно він залишався пов'язаним з Александрією.

Антіродос був важливою частиною стародавньої Александрії. Острів розташовувався в межах Портус Магнус і містив палаци, святилища та інші значні споруди. Він належав до політичного центру столиці династії Птолемеїв ще до того, як Александрія перейшла під владу Риму.

Перстень-печатку знайшли поряд з іншими артефактами, що датуються IV століттям до н. е. — IV століттям н. е. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Нинішні дослідження охоплюють кілька ділянок Східної гавані, зокрема храм Ісіди, палац і західний пагорб Антіродоса, залишки обеліска та Тімоніум, який традиційно пов'язують із Марком Антонієм.

Перстень-печатку знайшли поряд із залишками кераміки та скла, що датуються IV століттям до н. е. — IV століттям н. е. Серед знахідок — предмети побуту, столовий посуд, амфори, посудини, пляшки та лампи.

Подальше дослідження персня та навколишніх археологічних знахідок може допомогти встановити, коли його виготовили та яке призначення він мав насправді. Наразі цей артефакт дає рідкісну можливість зазирнути у життя людей та інституцій, що діяли навколо одного з найвідоміших пам'яток античності.

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